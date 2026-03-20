Van der Poel en Philipsen nemen krachtige stellingen in voor Milaan-Sanremo

Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel hebben zich in aanloop naar Milaan-Sanremo over enkele zaken uitgesproken. Van de tactiek, die in het wielrennen in het algemeen vaak van doorslaggevend belang is, zal het deze keer niet afhangen, benadrukt Van der Poel.

Op de site van Alpecin-Premier Tech blikt eerst Van der Poel vooruit naar het eerste Monument van het jaar. "Het is een speciale koers en dat maakt het zo moeilijk om te controleren. Ik ben blij met hoe mijn voorbereiding verlopen is. Tijdens Tirreno-Adriatico heb ik de bevestiging gekregen die ik nodig had. Alles ging volgens plan en het gevoel is prima."

Dat is voor Van der Poel wat telt. "Je moet in positie zitten voor de Cipressa en de Poggio en dan zijn het de benen die beslissen. Er komt niet veel tactiek bij kijken." Dat standpunt nam hij al eerder in. Del Toro hoopte tijdens de Tirreno een beter inzicht te hebben gekregen in de tactiek van VDP. Die laatste lachte vervolgens weg dat dit een rol ging spelen.

Pogacar en ploeg veranderden dynamiek

"In Tirreno heb ik gezien dat de ploeg me perfect kan positioneren voor het moment waarop ik het zelf moet doen", heeft Van der Poel het over de sterkte van zijn ploeg. Die moet dus overweg kunnen met de agressieve koerswijze van anderen. "Sinds UAE en Tadej Pogacar begonnen zijn om zo te koersen, is de dynamiek veranderd."

Van der Poel is de editie van vorig jaar nog niet vergeten. "Wat toen gebeurd is, kan opnieuw gebeuren. Dat maakt het zo'n geweldige koers." Nochtans heeft Mathieu ook al benadrukt dat de positie van de wind zo'n scenario minder waarschijnlijk kan maken. Hij onderstreept ook nu dat de wind cruciaal zal zijn. "Als er een kleine groep overblijft, zal die waarschijnlijk bestaan uit de sterkste renners."

Philipsen noemt Van der Poel absolute leider

Lees ook... Alpecin-Premier Tech vol vertrouwen bij bekendmaking blok rond Van der Poel en Philipsen: "Sterk duo"›

Philipsen komt ook aan het woord en laat niet de minste twijfel bestaan over de status van zichzelf en Van der Poel voor deze wedstrijd. "Mathieu is onze absolute leider en is een van de weinige renners die in staat is om iemand als Pogacar te volgen en te counteren."