Van der Poel en Philipsen nemen krachtige stellingen in voor Milaan-Sanremo

Jasper Philipsen en Mathieu van der Poel hebben zich in aanloop naar Milaan-Sanremo over enkele zaken uitgesproken. Van de tactiek, die in het wielrennen in het algemeen vaak van doorslaggevend belang is, zal het deze keer niet afhangen, benadrukt Van der Poel.

Op de site van Alpecin-Premier Tech blikt eerst Van der Poel vooruit naar het eerste Monument van het jaar. "Het is een speciale koers en dat maakt het zo moeilijk om te controleren. Ik ben blij met hoe mijn voorbereiding verlopen is. Tijdens Tirreno-Adriatico heb ik  de bevestiging gekregen die ik nodig had. Alles ging volgens plan en het gevoel is prima."

Dat is voor Van der Poel wat telt. "Je moet in positie zitten voor de Cipressa en de Poggio en dan zijn het de benen die beslissen. Er komt niet veel tactiek bij kijken." Dat standpunt nam hij al eerder in. Del Toro hoopte tijdens de Tirreno een beter inzicht te hebben gekregen in de tactiek van VDP. Die laatste lachte vervolgens weg dat dit een rol ging spelen. 

Pogacar en ploeg veranderden dynamiek

"In Tirreno heb ik gezien dat de ploeg me perfect kan positioneren voor het moment waarop ik het zelf moet doen", heeft Van der Poel het over de sterkte van zijn ploeg. Die moet dus overweg kunnen met de agressieve koerswijze van anderen. "Sinds UAE en Tadej Pogacar begonnen zijn om zo te koersen, is de dynamiek veranderd."

Van der Poel is de editie van vorig jaar nog niet vergeten. "Wat toen gebeurd is, kan opnieuw gebeuren. Dat maakt het zo'n geweldige koers." Nochtans heeft Mathieu ook al benadrukt dat de positie van de wind zo'n scenario minder waarschijnlijk kan maken. Hij onderstreept ook nu dat de wind cruciaal zal zijn. "Als er een kleine groep overblijft, zal die waarschijnlijk bestaan uit de sterkste renners."

Philipsen noemt Van der Poel absolute leider

Lees ook... Alpecin-Premier Tech vol vertrouwen bij bekendmaking blok rond Van der Poel en Philipsen: "Sterk duo"
Philipsen komt ook aan het woord en laat niet de minste twijfel bestaan over de status van zichzelf en Van der Poel voor deze wedstrijd. "Mathieu is onze absolute leider en is een van de weinige renners die in staat is om iemand als Pogacar te volgen en te counteren." 

Alpecin-Premier Tech vol vertrouwen bij bekendmaking blok rond Van der Poel en Philipsen: "Sterk duo"

16:00
Deze experts doen opzienbarende voorspelling: "Van der Poel gaat wegrijden bij Pogacar"

21:30
Van der Poel gaat dieper in op onder andere bekritiseerde inspanning en nuanceert kans op bisnummer

18:00
Freire adviseert UAE-baas en is niet blind voor geschiedenis: "Van der Poel heeft het gedaan"

16:30
Doelbewust en vastberaden: Van Aert benadrukt de sterke persoonlijke wil die hij heeft doorgedrukt

18:30
Florian Vermeersch waarschuwt alles en iedereen voor Tadej Pogacar

13:30
Wout van Aert heeft grappige kwinkslagen in huis voor Jan Bakelants en Victor Campenaerts

20:30
Ondanks kritiek Lefevere weet UAE van geen ophouden: "Een fenomeen zoals Van der Poel en Evenepoel"

19:00
"Ik hoop het niet!": Ganna rekent op Van der Poel in Milaan-Sanremo

07:00
De Backer lyrisch voor Unibet Rose Rockets (ploeg Tietema) na overwinning Groenewegen op Vlaamse wegen

17:00
Sergeant overtuigd: geen toeval dat toppers als Philipsen en Kopecky in Nokere koersen

12:00
Ruben Van Gucht moet na reeks veroordelingen nu echt creatief zijn en heeft nieuws te melden

15:00
Komt koersdeelname in gevaar? Evenepoel en zijn Oumi zitten vast op de Teide

14:00
📷 Hij zou geen klassiekers rijden: Campenaerts toch aan start van Milaan-Sanremo

11:00
Bestraffing in Tirreno-Adriatico: Theuns legt uit waarom hij zware boete kreeg

12:30
"Het is bijna een mirakel": vrouw van Jasper Stuyven houdt zich niet in over Wout van Aert

13:00
Van Aert en Evenepoel leggen haarfijn uit waarom zij niet naar Monaco verhuizen

10:00
Lotte Kopecky deelt flinke sneer uit naar het grote publiek

09:00
Vader van Alec Segaert spreekt klare taal over 'het spelletje' in zege GP Denain

08:30
🎥 VIDEO - Drie kilometer zonder zadel: Belg ziet af in GP Denain

08:00
Tim Merlier komt met nieuws over zijn seizoensdebuut

07:30
Onderging Pogacar transformatie? Renner ziet duidelijke signalen bij de wereldkampioen

19/03
Philipsen pakt uit met onverwachte uitspraak over Van Aert

19/03
"Voorkomen dat carrière in gevaar komt": renner van Soudal Quick-Step incasseert domper

19/03
Mag Kopecky tevreden zijn? Beyen is glashelder en geeft gouden raad voor Milaan-Sanremo

19/03
UAE-manager pakt uit met vreemde uitspraak over Mathieu van der Poel

19/03
"Wordt vaak vergeten": Boonen vreest slecht nieuws voor Pogacar en Van der Poel

19/03
Profiteerde Segaert van tactische blunder? Analist en Visma-Lease a Bike spreken elkaar tegen

19/03
"Moet hij wat meer doen": trainingsmakker Van Aert ziet verschil met Pogacar en Van der Poel

19/03
Profiteert Pogacar van hem in Milaan-Sanremo? "Interesseert Van der Poel niet"

19/03
"Eerlijk gezegd niet het plan": Mads Pedersen zorgt voor stevige verrassing

19/03
Enorme verrassing: wereldtopper in vorm onverwacht aan de start van Milaan-Sanremo

19/03
🎥 "Ik speelde het spel:" Segaert heeft revanche beet en onthult hoe hij kompaan tactisch aftroefde

19/03
Philipsen spreekt De Lie tegen, maar is ook eerlijk over Van der Poel voor Milaan-Sanremo

19/03
Zonneveld zet vraagtekens bij uitspraak Van der Poel over Pogacar

18/03
Vermeersch is eerlijk over UAE-tactiek en waarschuwt voor Pogacar

19/03

