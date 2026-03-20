📷 Hij zou geen klassiekers rijden: Campenaerts toch aan start van Milaan-Sanremo

Victor Campenaerts zal zaterdag starten in Milaan-Sanremo. Dat laat zijn ploeg Visma Lease a Bike weten op hun officiële kanalen.

Victor Campanaerts zal Wout van Aert en co bijstaan in Milaan-Sanremo. Nochtans was het niet de bedoeling dat onze landgenoot klassiekers zou rijden.

Hij focust dit jaar volledig op het bijstaan van Jonas Vingegaard in de grote rondes en laat daarom heel wat koersen in het voorjaar links liggen.

Maar nu is Campenaerts er toch bij. Dat komt omdat Matthew Brennan ziek is. De 20-jarige renner, die Kuurne-Brussel-Kuurne won, wordt vervangen door Campenaerts, laat Team Visma weten.

In goede vorm

Met Wout van Aert, Matteo Jorgenson en Christophe Laporte heeft de Nederlandse wielerformatie enkele mogelijke outsiders voor de zege in La Primavera.

Campenaerts zit goed in vorm. Dat liet hij al zien in Parijs-Nice waar hij zijn Deense kopman mee aan de overwinning wist te helpen.



Lees ook... Van Aert en Evenepoel leggen haarfijn uit waarom zij niet naar Monaco verhuizen›