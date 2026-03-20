Ruben Van Gucht moet na reeks veroordelingen nu echt creatief zijn en heeft nieuws te melden

Ruben Van Gucht heeft nieuws te melden. Het is nu eindelijk zover: hij gaat voortaan door het leven als man zonder rijbewijs.

Zoals bekend heeft het sportanker verschillende veroordelingen voor inbreuken op het verkeersreglement aan zijn broek en werden die ook in rechtbanken van verschillende steden uitgesproken. De publieke opinie ging er deels vanuit dat Van Gucht zo snel mogelijk zijn rijbewijs moest inleveren, maar dat kon hij toch fijntjes tegenspreken.

Tijdens het veldritseizoen vroeg veldrijder Tibo Del Grosso zich tijdens een VRT-uitzending openlijk af hoe Van Gucht zich verplaatst. Hij toonde toen trots dat hij zijn rijbewijs nog altijd had. Later kreeg Van Gucht er ook een vraag over in het programma De Tafel van Gert. Ook op dat moment had de sportjournalist nog altijd zijn rijbewijs.

Van Gucht heeft zijn rijbewijs niet meer

Deze ochtend heeft hij in Goeiemorgen morgen! op Radio 2 gemeld dat hij nu ook officieel zijn rijbewijs kwijt is. Van Gucht moet in principe een rijverbod van dertien maanden naleven. Dat is niet heel gemakkelijk, want door zijn professionele activiteiten heeft hij verplichtingen op verschillende plaatsen. Dan is het wel handig om een auto te hebben.

"Het is puzzelen in mijn leven nu", geeft Van Gucht toe. "Ik ben één grote puzzel aan het leggen." Gelukkig heeft Van Gucht goede vrienden waar hij op kan rekenen en die hem wel ergens naartoe willen brengen. "Jan en alleman rijdt mij rond. Of in mijn geval: Janine en alle man!" Dat laatste is uiteraard een grapje van Van Gucht.

Ludieke verwijzing van Van Gucht



Het is een ludieke verwijzing naar zijn liefdesleven, waarmee Van Gucht vaak in de actualiteit komt. In elk geval is het voor hem te hopen dat hij tijdig geraakt waar hij moet geraken om zijn professionele verplichtingen na te komen.