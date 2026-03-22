Van Aert twijfelt: deelname aan deze kasseiklassieker staat op de helling

Lorenz Lomme
| Reageer
Wout van Aert reed in Milaan-Sanremo naar een knappe derde plaats. Onze landgenoot lijkt zo naar zijn beste vorm toe te groeien en zou daardoor weleens duidelijke keuzes kunnen maken in zijn programma.

Van Aert sprong op het einde nog weg uit de achtervolgende groep en werd na Pogacar en Pidcock knap derde. Het moet onze landgenoot vertrouwen geven na een winter die getekend werd door een breukje in de enkel.

Het was zo wéér revalideren geblazen voor de ster van Visma-Lease a Bike, die in Milaan-Sanremo dan ook nog eens tegen de vlakte ging. Maar Van Aert knokte er keihard voor, met een geweldige derde plaats als resultaat.

Geen Van Aert in E3 Saxo Classic?

Dat belooft voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Volgens Het Nieuwsblad worden er voor de kasseiklassiekers nu mogelijk duidelijke keuzes gemaakt in het kamp van Visma-Lease a Bike.

Van Aert zou volgens de krant passen voor de E3 Saxo Classic en hervatten in In Flanders Fields - from Middelkerke to Wevelgem. "Ik rij graag in België, maar we moeten dat nog bekijken met de ploeg", citeert de genoemde bron Van Aert.

"Ik heb afgelopen week echt een taperweek gehad (een week met veel rust, red.) om top te zijn in Milaan-Sanremo. Nu gaan we bekijken wat nodig is om top te zijn in de andere Monumenten."

