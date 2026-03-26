"Realistisch zijn": ploegleider Lodewyck blijft voorzichtig over Evenepoel

Een dag na zijn zware valpartij was het Remco Evenepoel zaak om de dag goed door te komen. Dat is ook goed gelukt én Evenepoel pakte ook nog enkele bonificatieseconden.

Door stevige rukwinden op de top van Vallter (11,4 km aan gemiddeld 7,4%) was de slotklim van de vierde etappe van de Ronde van Catalonië geschrapt. Voor Remco Evenepoel kwam dat zeker niet ongelegen.

Hoe kwam Evenepoel de dag door na zijn valpartij?

Na zijn stevige valpartij in de slotkilometer van de derde etappe had Evenepoel wel wat schaafwonden opgelopen. "Het belangrijkste voor Remco was om goed de dag door te komen en dat is gelukt", zegt ploegleider Klaas Lodewyck bij HLN.

Dat er in de vierde etappe aan een gezapig tempo werd gereden, speelde wel in het voordeel van Evenepoel. Want hij voelt nog altijd dat hij gevallen is, maar de pijn bij Evenepoel valt volgens Lodewyck wel mee.

Evenepoel pakte drie bonificatieseconden

Onderweg pakte Evenepoel ook nog drie bonificatieseconden mee, waardoor hij in het klassement tot tien seconden is uitgelopen op Vingegaard. Al blijft Lodewyck wel voorzichtig.

"Hij zat goed voorin en ging ervoor. Remco is nog altijd strijdvaardig, maar we moeten realistisch zijn. Ik hoop dat hij straks opnieuw een goede nacht heeft", besloot Lodewyck nog.