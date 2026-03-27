Van der Poel geen topfavoriet voor E3 Saxo Classic? "Tekenen van zwakte vertoond"

Wint Mathieu van der Poel straks voor de derde keer op rij de E3 Saxo Classic? De Nederlander is topfavoriet, ook al wordt er toch aan hem getwijfeld.

Geen derde zege in Milaan-Sanremo, maar wel een derde zege op rij in de E3 Saxo Classic? Het zou zomaar kunnen voor Mathieu van der Poel. De Nederlander pakte de voorbije twee jaar uit met een lange solo.

Hoe komt Van der Poel voor de dag na valpartij in Milaan-Sanremo?

Het is maar de vraag of dat nu opnieuw zal kunnen, want richting Harelbeke zou de wind in het nadeel blazen. En na Milaan-Sanremo, waar hij moest lossen op de Poggio, zijn er ook enkele vraagtekens over Van der Poel.

"Hij vertoonde in Milaan-Sanremo tekenen van zwakte, dus we moeten eerst maar afwachten", zegt de Deense ex-prof Matti Breschel bij Eurosport. Al twijfelt eigenlijk ook Breschel niet aan Van der Poel.

"Ik denk dat hij gaat winnen. Die wedstrijd ligt hem perfect. Als hij zijn topniveau haalt, zal hij gewoon iedereen afslachten", stelt Breschel. Of kan Mads Pedersen nog een stokje steken voor de drie op een rij van Van der Poel?

Wat kan Pedersen in de E3 Saxo Classic?

"Hij moet wel realistisch blijven, want hij heeft lang niet gekoerst. Pedersen is echter zo getalenteerd, dat je hem nooit mag afschrijven. Hij zal het wellicht iets defensiever moeten aanpakken, maar hij zal zeker een rol spelen."