Van der Poel geeft een nieuwe update over zijn hand- en vingerblessure uit Milaan-Sanremo

Voor de start van de E3 in Harelbeke was er veel aandacht voor hoe het nu met Mathieu van der Poel gesteld was. Het bloed aan zijn vingers na Milaan-Sanremo was toch geen prettig beeld.

Van der Poel presenteerde zich in Harelbeke met zwarte handschoenen. "Ik draag de handschoenen vooral tegen de koude. Ik heb de vingers ingepakt. Hopelijk blijven ze ingepakt. Er zit een gat in die nagel en het duurt een tijdje voor dat weer dicht is, maar ik kan ermee fietsen. Dat is belangrijk", trekt Van der Poel zich op aan het positieve.

In elk geval is zijn blessure als gevolg van zijn val in Milaan-Sanremo nog niet helemaal verleden tijd. "Het is een beetje een vervelende wonde die ik heb aan mijn hand en zeker aan mijn nagel. Het is niet heel aangenaam om ermee te rijden, maar het is doenbaar. Het is veel gezegd dat ik pijn zou hebben, maar het is oncomfortabel."

Van der Poel kijkt vooral naar Pedersen

Gelukkig kon Van der Poel wel aan de start komen in Harelbeke en dus keek hij weer vooruit. "Hopelijk wordt het een mooie wedstrijd. De Taaienberg is het punt waar de koers meestal openbreekt. Ik denk dat het nu niet anders zal zijn. De strijd zal weer tussen de gebruikelijke namen plaatsvinden, met vooral Pedersen als concurrent."

Van der Poel wil weer op instinct koersen. "Het wordt weer een ingeving van het moment. Het is natuurlijk altijd een beetje afwachten hoe er in het peloton gekoerst wordt en hoe zwaar de koers is. De nieuwe zijde van de Kwaremont zal niet zozeer iets veranderen. Een hattrick zou heel mooi zijn. We gaan het in ieder geval proberen."

Van der Poel betreurt ontbreken van Stationsberg

Er is toch wel één zaak die Van der Poel betreurt aan de parcoursaanpassingen. "Het is vooral jammer dat ze aan de Stationsberg aan het werken zijn en we die niet doen. Dat vond ik toch altijd ook een sleutelpunt in de wedstrijd."