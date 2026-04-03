Evenepoel dient critici van antwoord over communicatie én prikt naar Soudal Quick-Step over debuut

Remco Evenepoel maakt zondag zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen. De olympische kampioen heeft uitleg gegeven over waarom hij dat nu doet en waarom hij zijn deelname zo lang heeft verzwegen.

Evenepoel antwoordt op kritiek over communicatie

Maandenlang hebben Remco Evenepoel en Red Bull-BORA-hansgrohe een deelname aan de Ronde van Vlaanderen dit jaar ontkend en zelfs uitgesloten. Tot Evenepoel woensdag aankondigde dat hij toch zou starten. En dat zorgde wel voor wat kritiek.

"Als we vroeger zouden gezegd hebben dat de Ronde een optie voor mij was, dan was het voor de media al een 'ja' geweest", verklaarde Evenepoel de lange geheimhouding op zijn persconferentie. "En ik weet dat dit maar één keer kan doen."

Evenepoel wilde wachten tot na de Ronde van Catalonië om te bevestigen, om te zien hoe hij zich zou voelen. "Omdat het is een risico om te starten zonder andere kasseikoersen in de benen, hebben we zo lang mogelijk gewacht."

Hield Soudal Quick-Step debuut van Evenepoel tegen?

Dat Evenepoel pas op zijn 26ste zijn debuut maakt, is volgens hem niet helemaal zijn eigen schuld. Bij Soudal Quick-Step zou hij drie jaar op rij gevraagd hebben om te mogen starten. "Dat werd altijd tegengehouden."

Dit jaar wilde Evenepoel de Giro of de Ronde van Vlaanderen rijden. Omdat de Giro geen optie was, werd het dus de Ronde. "En dan zouden we afwachten hoe ik door het seizoen kwam. Maar ik wist dat ze me niet zouden kunnen ompraten."