Jasper Stuyven legt zijn plan voor de Ronde van Vlaanderen op tafel

Wat kan Soudal Quick-Step in de Ronde van Vlaanderen? De Belgische formatie heeft geen enkele van de topfavorieten in de rangen, maar heeft met Jasper Stuyven en Dylan van Baarle wel mooi volk rondrijden.

Soudal Quick-Step zet in op Stuyven en Van Baarle, die steun krijgen van Paul Magnier. Yves Lampaert zal er dit jaar niet bij zijn. Fabio Van den Bossche, Dries Van Gestel, Jonathan Vervenne en Pepijn Reinderink vervolledigen de selectie.

Stuyven wil voor het podium strijden

"Op papier gaat het natuurlijk tussen de grote favorieten", wordt ploegleider Tom Steels geciteerd door Het Nieuwsblad. "Maar het is een koers met veel tegenwind in het begin."

"Je weet nooit. Een verrassing kan altijd. We willen onze stempel drukken", is Steels duidelijk. Daarvoor wordt gekeken naar Jasper Stuyven, die aan een goed voorjaar bezig is.

Onze landgenoot werd zevende in Milaan-Sanremo, zestiende in de E3 Saxo Classic en tiende in In Flanders Fields. Wat kan hij dit jaar in de Ronde?

"Ik ga niet wachten op een aanval zondag en zeker voor het podium strijden", maakt Stuyven zijn intenties alvast duidelijk. Dat belooft voor morgen.