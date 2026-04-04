Wout van Aert heeft een boon voor deze wieleranalist: "Hij doet niet te fel"

Lorenz Lomme
Wout van Aert hoopt zondag zijn eerste Ronde van Vlaanderen te winnen. De renner van Visma-Lease a Bike behoort tot het kransje favorieten en looft ondertussen ex-renner en wieleranalist Jan Bakelants.

Van Aert behoort tot de favorieten, maar is niet de topfavoriet. Die rol is weggelegd voor Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar. Toch toont de huidige vorm van Van Aert dat hij zeker mag dromen van de winst.

Van Aert testte de benen deze week nog in Dwars door Vlaanderen. Daar was Filippo Ganna net te sterk in de slotkilometers. In gesprek met Het Laatste Nieuws snijdt Van Aert verschillende thema's aan, waaronder ook Jan Bakelants. De oud-renner is een vriend, maar tegelijkertijd ook analist.

Bakelants heeft een zeer duidelijke mening

"Jan was een zeer goede prof, maar niet de beste van zijn generatie", vertelt Van Aert over Bakelants. "Hij zit wat dat betreft in een andere positie dan pakweg Tom Boonen. Als Tom het werk van Jan zou doen, komt dat anders over dan van een ex-renner met een normalere carrière."

"Ik heb Jan er ook nog nooit op betrapt dat hij zegt: ‘allez, die sukkel kan niet volgen’. Hij heeft een zeer duidelijke mening, maar kraakt niet per se renners af of doet te fel. Het mooie is ook, ik ken Jan van er op training mee te babbelen en dan is hij dezelfde mens dan wanneer ik hem bezig hoor op tv."

"Het is niet dat hij zich inhoudt bij mij. Dat vind ik knap aan hem. Wanneer ik maandag na de Ronde met Jan ga losrijden, zal hij mij zeker zeggen: ‘waarom zat je op die helling niet goed in positie?’ Hopelijk zegt hij: ‘Wout, daar maakte je echt de juiste beslissing!’"

