Geen Marianne Vos in de Ronde van Vlaanderen na persoonlijk drama

Geen Marianne Vos aan de start van de Ronde van Vlaanderen. De Nederlandse laat Vlaanderens Mooiste schieten na het overlijden van haar vader Henk.

De vader van de wielrenster kampte met een aanslepende ziekte en overleed eerder deze week. Dat schrijft haar team Visma-Lease a Bike in een kort bericht op X.

Vos blijft bij haar familie

"Marianne Vos zal niet starten in de Ronde van Vlaanderen omdat ze bij haar familie blijft na het overlijden van haar vader eerder deze week. We wensen Marianne en haar geliefden alle kracht en steun die ze nodig hebben in deze moeilijke tijd."

Vos paste haar programma al aan en reed dit seizoen slechts twee koersen op de weg, omdat ze voor haar zieke vader wilde zorgen. Ze werd onder meer zevende in de Strade Bianche Donne.

In 2013 was ze al eens de beste in de Ronde van Vlaanderen. Dat was ook het jaar waarin ze de laatste van haar drie wereldtitels veroverde.

Vos trekt na de Ronde normaal gezien naar Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race. Het is niet duidelijk of ze die plannen zal aanpassen. Die laatste koers won ze al eens in 2021 en 2024.



