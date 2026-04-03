"Sorry, maar...": strooide Mathieu van der Poel bewust zand in de ogen?

Is Mathieu van der Poel zondag wel de topfavoriet voor de Ronde van Vlaanderen? Onder meer Oliver en Benji Naesen twijfelen toch aan de Nederlander.

De resultaten van Mathieu van der Poel in de Ronde van Vlaanderen zijn indrukwekkend: vierde, eerste, tweede, eerste, tweede, eerste en vorig jaar derde. Zondag kan Van der Poel met een vierde zege alleen recordhouder worden.

Twijfels over Van der Poel voor de Ronde

In Tirreno-Adriatico was Van der Poel indrukwekkend, maar in de E3 Saxo Classic werd hij net niet teruggepakt en in In Flanders Fields reed hij niet voluit mee met Van Aert. En dus zijn er toch twijfels over Van der Poel.

"Ik geef toe: ik had het gevoel dat hij een jaar geleden nog dominanter was dan nu", zegt Oliver Naesen bij Het Nieuwsblad. Want in normale omstandigheden was het volgens Naesen onmogelijk geweest om Van der Poel en Van Aert terug te pakken.

Was wattagerecord van Van der Poel misleidend?

Ook analist Benji Naesen is de laatste weken niet meer helemaal overtuigd van Van der Poel. Nochtans deelde Van der Poel na de E3 Saxo Classic dat hij een nieuw wattagerecord had getrapt: 90 minuten aan gemiddeld 446 watt.

Naesen gelooft daar echter weinig van. "Sorry, ik ken dat type wattagemeter. Daarvan is geweten dat hij er af en toe eens naast meet." Van der Poel zal zondag met zijn benen moeten bewijzen hoe goed hij echt is.