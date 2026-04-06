🎥 Héérlijk gewoon: Van der Poel en Pogacar plat van het lachen dankzij Evenepoel

Het was lachen geblazen voor Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel en Remco Evenepoel na de Ronde van Vlaanderen. De sfeer zat bijzonder goed in de gebruikelijke 'zetelscène'.

Na afloop van een wedstrijd neemt de top drie wel vaker plaats in een zetel in afwachting van de podiumceremonie. Pogacar en Van der Poel zaten al naast elkaar in de zetel. Voor Evenepoel naast hen ging zitten, ging hij prompt met zijn achterwerk voor de camera staan. "Een beetje reclame maken", besloot Evenepoel.

Op zijn short staan immers BORA en hansgrohe, de cosponsors naast Red Bull, op het achterwerk. "Hahaha", komt Van der Poel al bijna niet bij van het lachen. Vervolgens merkt de Nederlander iets opvallends op bij Evenepoel. "Mooie handschoentjes." Evenepoel draagt inderdaad plots handschoentjes: die schijnen vanuit het niets te komen.

Evenepoel legt zich te midden van al het schatergelach neer in de zetel. "Laat mij met rust, jongens. Jullie zijn me aan het pesten." Van der Poel zou denken dat Evenepoel die handschoenen dan wel vaker zou gebruiken. "Je koerst zonder handschoenen en nu trek je ze wel aan", kan Van der Poel toch moeilijk geloven wat hij te zien krijgt.

Pogacar moet er ook hartelijk om lachen. Evenepoel heeft er echter een verklaring voor. "Dat is omdat we een extra sponsor hebben, gewoon voor de handschoenen." Vervolgens kijkt Pogacar hem eens raar aan, maar uiteindelijk lijkt de Sloveen Evenepoel toch te geloven. De hartelijke sfeer in de zetel wordt vastgelegd op een selfie.

De goede sfeer tussen Pogacar, Van der Poel en Evenepoel heeft ook een sportieve connectie. Het zijn alle drie renners die het aanvallende koersen in de verf zetten en elkaar hierin vinden. Daardoor komen ze ook naast de koers prima overeen. 

