Enric Mas zorgt voor verwarring bij ploegbaas Movistar: "Ik begreep het ook niet"

Enric Mas zakte met grote ambities af naar de Giro, maar kan die niet inlossen. De Spanjaard van Movistar speelt geen rol van betekenis en zorgt voor verwarring bij zijn eigen ploegbaas.

Mas was de kopman voor het algemene klassement van de Spaanse formatie, maar is nergens te bespeuren aan de top. Hij vertoeft momenteel op een 23e plek op bijna een half uur van koploper Jonas Vingegaard.

Movistar-ploegbaas is eerlijk

Zijn klassementsambities kregen een stevige knauw in de rit naar Bockhaus. Als klap op de vuurpijl gaf hij ook nog eens de ritzege uit handen in de elfde etappe. Movistar-ploegbaas Eusebio Unzué is in gesprek met de Spaanse krant AS eerlijk over zijn poulain.

"Als kopman van de ploeg heeft hij helaas niet het niveau gehaald dat we van hem verwachtten", klinkt het. "Er was veel onzekerheid na acht maanden zonder koersen en na de operatie aan zijn been afgelopen oktober."

Het algemene klassement is weg

"Hij ondervond geen problemen tijdens het trainen, maar we wisten niet hoe hij zou reageren op belangrijke inspanningen zoals de Blockhaus, waar we zagen dat hij niet stond waar hij had gewild."

"We wisten dat er vraagtekens waren na zo'n lange periode zonder koersen, hoewel we ook redenen hadden om te geloven dat hij met de besten mee zou kunnen. Ik zou het geen teleurstelling noemen, maar we hadden hem wel graag beter zien presteren. Het is duidelijk dat we niet meer aan het algemene klassement kunnen denken met hem."





De echte test zijn de wedstrijden

Movistar wilde met Mas naar eigen zeggen zo hoog mogelijk mikken in het algemene klassement. Dat schreef het team op zijn website. Dat zorgde voor verbaasde reacties bij de buitenwereld, zeker als je ziet van waar Mas komt. "Mensen hebben hun redenen om het niet te begrijpen", vertelt Unzué daarover. "Ik begreep het zelf ook niet."

"Hij had redenen om het te geloven, omdat hij heel goed had getraind. Het was ook een manier voor hem om zelfvertrouwen te krijgen. Maar de echte test zijn de wedstrijden zelf, en daar is het helaas niet gelukt."