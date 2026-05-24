Thijs Zonneveld begraaft de podiumkansen van deze kopman in de Giro

Lorenz Lomme, wielerjournalist
Thymen Arensman (Netcompany INEOS) heeft in de Giro nog altijd uitzicht op het podium. Landgenoot Thijs Zonneveld ziet zijn kansen echter niet rooskleurig in.

Arensman werd 6e in de stevige 14e etappe van deze Giro, maar moest tijd toegeven op onder meer het Red Bull-duo Jai Hindley-Giulio Pellizzari. Thijs Zonneveld schoof na de rit aan bij de wielerpodcast In de Waaier en nam er de podiumkansen van Arensman onder de loep.

Pellizzari en Hindley zijn bergop beter

Zonneveld ziet de kopmannen van Red Bull tijd goedmaken. "Pellizzari en Hindley zijn bergop wel gewoon beter dan Arensman en het verschil met vooral Hindley loopt nu echt te hard terug", wordt hij geciteerd door In de Leiderstrui.

"Die 40 seconden op Hindley en 1 minuut 20 op Pellizzari lijkt me te weinig in de huidige verhoudingen", gaat Zonneveld verder. Pellizzari en Hindley slaan als ploegmaten uiteraard de handen in elkaar.  "Je ziet zaterdag dat hij samen met Hindley echt heel gevaarlijk is voor Arensman. Ze reden echt als team."

Rit 19 en 20 zijn ongelooflijk zwaar

"Als hij hier al eigenlijk te veel tijd verliest, dan wordt het wel lastig met wat nog komen gaat", vreest Zonneveld. "Rit 19 en 20 zijn nog ongelofelijk zwaar. Arensman is ook gewoon zwaarder dan Hindley en dat moet je toch maar allemaal over de bergen meenemen."

Arensman toon wel dat hij in vorm is. "Dit is al met al nog steeds de beste Arensman die we ooit hebben gezien", vindt Zonneveld. "Ook als hij vierde of vijfde wordt, maar ik denk dat hij net te veel aan het verliezen is. Hindley zit nu meer op koers voor het podium dan Arensman als er niks geks gaat gebeuren."

Arensman is vierde

Het is afwachten of Arensman tijd kan overhouden op Pellizzari en Hindley. De Nederlander is momenteel vierde in het algemene klassement op 3:03 van leider Jonas Vingegaard. Hindley en Pellizzari liggen op de loer op plaatsen vijf en zes.

Zijn beste resultaat in de Giro boekte Arensman in 2023 en 2024. Hij werd toen telkens zesde in het algemene klassement. Hij ligt momenteel dus op koers om dat te verbeteren, al denkt Zonneveld dat hij nog wat plaatsen zal moeten toegeven. We zijn benieuwd waar Arensman dan uiteindelijk zal uitkomen.

Giulio Pellizzari waarschuwt Jonas Vingegaard: "Iedereen lacht als ik dat zeg ..."

16:25
