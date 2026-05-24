Tom Pidcock pakt uit op de mountainbike, Belgisch succes in Duinkerke

Dat Tom Pidcock een alleskunner is, is algemeen geweten. De Brit pakte zondag uit op de mountainbike door de wereldbekermanche in het Tsjechische Nove Mesto te winnen. Ondertussen was Jordi Meeus aan het feest in de Vierdaagse van Duinkerke. Yara Kastelijn won in de Ronde van Burgos. Een overzicht.

Tussen al het Giro-geweld door wordt er ook op andere fronten gekoerst. In de Wereldbeker cross-country stond zondag bijvoorbeeld de tweede manche op het programma. Die vond plaats in het Tsjechische Nove Mesto. Tom Pidcock was er aan het feest.

Pidcock krijgt het niet cadeau

Pidcock hield zich in de beginfase nog even in, maar ging er dan in de tweede ronde als een speer alleen vandoor. Toch zou hij het niet cadeau krijgen in Nove Mesto, waar hij al vier keer eerder aan het feest was. De Fransman Luca Martin kwam nog akelig dicht, maar kon de kloof niet dichten.

🏆 Tom Pidcock 🏆



2021 🥇

2022 🥇

2023 🥇

2024 🥇

2026 🥇



Five-time winner in Nove Mesto! 🇨🇿 #MTBWorldCup pic.twitter.com/f2vdCoqzVb — UCI MTB (@UCI_MTB) May 24, 2026

Pidcock hield stand en wint al voor de vijfde keer in Nove Mesto. Martin werd tweede en de Zwitser Filippo Colombo derde. Bij de vrouwen was de Oostenrijkse Laura Stigger de beste.



Jordi Meeus aan het feest in Duinkerke

In Frankrijk werd vandaag de slotrit gereden van de Vierdaagse van Duinkerke. Jordi Meeus was daarin de sterkste, nadat hij in de tweede rit al zesde was geworden. Onze landgenoot van Red Bull-Bora-Hansgrohe klopte teamgenoot Danny van Poppel en Gianluca Pollefliet (Decathlon CMA CGM).

De eindzege was voor Laurence Pithie (Red Bul-Bora-Hansgrohe). Die haalde het voor Natnael Tesfatsion (Movistar) en Rasmus Tiller (Uno-X Mobility). Meeus boekte in Duinkerke zijn tweede overwinning van het seizoen. Eerder was hij ook al de sterkste in de Ename Samyn Classic.

Yara Kastelijn wint in Burgos

Een deel van het vrouwenpeloton was vandaag dan weer aan het werk in de slotrit van de Ronde van Burgos. Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck) sloeg toe op de slotklim op Lagunas de Neila en reed solo naar de overwinning in Spanje. Evita Muzic werd tweede. Usoa Ostolaza derde. Kastelijn pakt meteen ook de eindzege.