Lorenz Lomme, wielerjournalist
Tom Pidcock pakt uit op de mountainbike, Belgisch succes in Duinkerke
Dat Tom Pidcock een alleskunner is, is algemeen geweten. De Brit pakte zondag uit op de mountainbike door de wereldbekermanche in het Tsjechische Nove Mesto te winnen. Ondertussen was Jordi Meeus aan het feest in de Vierdaagse van Duinkerke. Yara Kastelijn won in de Ronde van Burgos. Een overzicht.

Tussen al het Giro-geweld door wordt er ook op andere fronten gekoerst. In de Wereldbeker cross-country stond zondag bijvoorbeeld de tweede manche op het programma. Die vond plaats in het Tsjechische Nove Mesto. Tom Pidcock was er aan het feest.

Pidcock hield zich in de beginfase nog even in, maar ging er dan in de tweede ronde als een speer alleen vandoor. Toch zou hij het niet cadeau krijgen in Nove Mesto, waar hij al vier keer eerder aan het feest was. De Fransman Luca Martin kwam nog akelig dicht, maar kon de kloof niet dichten.

Pidcock hield stand en wint al voor de vijfde keer in Nove Mesto. Martin werd tweede en de Zwitser Filippo Colombo derde. Bij de vrouwen was de Oostenrijkse Laura Stigger de beste.

Jordi Meeus aan het feest in Duinkerke

In Frankrijk werd vandaag de slotrit gereden van de Vierdaagse van Duinkerke. Jordi Meeus was daarin de sterkste, nadat hij in de tweede rit al zesde was geworden. Onze landgenoot van Red Bull-Bora-Hansgrohe klopte teamgenoot  Danny van Poppel en Gianluca Pollefliet (Decathlon CMA CGM).

De eindzege was voor Laurence Pithie (Red Bul-Bora-Hansgrohe). Die haalde het voor  Natnael Tesfatsion (Movistar) en Rasmus Tiller (Uno-X Mobility). Meeus  boekte in Duinkerke zijn tweede overwinning van het seizoen. Eerder was hij ook al de sterkste in de Ename Samyn Classic. 

Yara Kastelijn wint in Burgos

Een deel van het vrouwenpeloton was vandaag dan weer aan het werk in de slotrit van de Ronde van Burgos. Yara Kastelijn (Fenix-Deceuninck) sloeg toe op de slotklim op Lagunas de Neila en reed solo naar de overwinning in Spanje. Evita Muzic werd tweede. Usoa Ostolaza derde. Kastelijn pakt meteen ook de eindzege.

Tour-deelname of niet? Jordi Meeus heeft belangrijk nieuws

Koers LIVE: de sprintersploegen laten zich verrassen! Fredrik Dversnes profiteert

Giulio Pellizzari waarschuwt Jonas Vingegaard: "Iedereen lacht als ik dat zeg ..."

"Ik zou het verschrikkelijk vinden": opvallend zegeritueel van Vingegaard zorgt voor verdeeldheid

Enric Mas zorgt voor verwarring bij ploegbaas Movistar: "Ik begreep het ook niet"

Vingegaard in het roze, máár ploegleider Marc Reef waarschuwt

Thijs Zonneveld begraaft de podiumkansen van deze kopman in de Giro

Concurrent van Jonas Vingegaard erkent meesterschap van de Deen: "Ik kom niet bij hem in de buurt"

38 jaar, maar dat zie je er niet aan: plannetje klaar voor aankomst van vandaag in Milaan

Opvallende details lekken uit: "Hij was toen samen met Phaedra Hoste"

"Ik zat er en... ik keek ernaar": Wout van Aert laat grote indruk na

Nadat beelden wereld rond gaan: Rex schoot eerder nog een kemel in Giro d'Italia

🎥 Liefdevol of irritant? Zegeritueel van Jonas Vingegaard roept reacties op

Tim Merlier heeft opvallend nieuws over knieblessure en gevolgen voor Tour de France

Nederlander Arensman mag dromen van podium in de Giro, Belgen spelen geen enkele rol van betekenis

Moet Soudal Quick-Step panikeren? Paul Magnier is paarse puntentrui na twee weken kwijt

🎥 LIVE Koers: Vingegaard slaat dubbelslag, Dewulf grijpt naast net zege

'Belgische ploegen vangen bod: Jordi Meeus gaat in op stevig aanbod van topploeg'

🎥 "Sindsdien won hij Parijs-Roubaix": Van Aert duikt op in vlog en ploegmaat schaamt zich

Wereldkampioen geeft Van der Poel advies over mountainbiken: "Als hij succesvol wil zijn..."

"Alleen maar respect voor": Lefevere gaat tegen de stroom in over wereldtopper

Wat zou Evenepoel nu denken? Ploegmaat doet onverwachte uitspraak over de Tour

Roze trui Eulalio beseft hoe laat het is en spreekt klare taal over Vingegaard

Moet Vingegaard zich zorgen maken? Bruyneel ziet zwakte bij Visma-Lease a Bike

De ambitie is duidelijk: Vingegaard en Visma-Lease a Bike houden zich niet meer in

Lotto-Intermarché is heel eerlijk over Jarno Widar en vergelijking met toptalent Paul Seixas

"Heel ongepast": organisatie van de Giro haalt stevig uit naar organisatie van de Tour

Toon Aerts weet waar het fout liep in jacht op ritzege én onthult ook waar hij schrik van heeft

Nieuwe podiumplaats in de Giro: Stuyven zegt waar het telkens fout loopt

Jurgen Foré gooit de transferplannen van Soudal Quick-Step op tafel

Emotionele Alberto Bettiol moet iets kwijt over Alexander Vinokourov na ritzege in de Giro

Comeback na vier jaar: Puck Moonen is terug in het peloton

Voormalig Giro-winnaar heeft duidelijke boodschap voor Jonas Vingegaard: "Ik hoop op iets meer"

Koers LIVE: Viva Italia! Alberto Bettiol countert Leknessund op weg naar Giro-triomf

Rik Verbrugghe gaat opvallende nieuwe uitdaging aan in carrière

Zijn zege in de Giro kan de carrière van Alec Segaert in een stroomversnelling brengen

