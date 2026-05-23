Moet Vingegaard zich zorgen maken? Bruyneel ziet zwakte bij Visma-Lease a Bike

Visma-Lease a Bike is topfavoriet om de Giro te winnen met Jonas Vingegaard. Toch ziet Johan Bruyneel tekenen van zwakte bij de Nederlandse ploeg, vooral dan bergop.

In de veertiende etappe van de Giro staat een eerste zware bergrit op het programma, met meerdere lange beklimmingen. De twee aankomsten bergop die er al geweest zijn, waren de enige echte beklimmingen van die dag.

Veel zelfvertrouwen bij Vingegaard in de Giro

Jonas Vingegaard won toen telkens de etappe, de Deen wil in de veertiende rit de roze trui veroveren. Johan Bruyneel ziet een Giro een bijzonder ontspannen Vingegaard, die nog altijd de topfavoriet is voor de eindzege.

"Hij lijkt zich een beetje te vervelen. Hij maakt grapjes in interviews en dat doet hij normaal niet. Hij is heel relaxed, in vergelijking van hoe we hem kennen. Dat laat zien dat hij veel zelfvertrouwen heeft en ontspannen is", zegt hij bij THEMOVE+.

Bruyneel ziet zwakte bij Visma-Lease a Bike

Vingegaard als kopman is sterk, maar Bruyneel heeft meer twijfels over zijn ploegmaats. "In de bergen zijn ze niet heel sterk. Ze hebben Kuss en Piganzoli en ook Campenaerts is sterk, maar niet zo sterk als in de Tour."

"Ze missen Kelderman, hij was een sleutelfiguur." De Nederlander viel zwaar in de tweede etappe en ging niet meer van start in de vierde etappe. Het gemis van Kelderman zou in de zwaarste ritten van de Giro wel eens duidelijk kunnen worden.





Wie daagt Visma-Lease a Bike uit?

Toch ziet Bruyneel niet meteen een ploeg die Vingegaard en Visma-Lease a Bike in de problemen kan brengen. Vooral omdat Vingegaard in de bergen kan rekenen op twee klimmers als Piganzoli en Kuss.

"Die drie samen zijn normaal gesproken sterker dan ieder ander team. Gall heeft Mühlberger en nog één man, maar die zijn niet zo sterk als Piganzoli en Kuss", stelt Bruyneel dan ook. Al verwacht hij wel nog een stevige strijd om het klassement in de Giro.