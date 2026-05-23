Wereldkampioen geeft Van der Poel advies over mountainbiken: "Als hij succesvol wil zijn..."

Mathieu van der Poel droomt nog altijd van de wereldtitel in het mountainbiken. De Nederlander krijgt begrip van de wereldkampioen, terwijl hij wel denkt dat Van der Poel keuzes zal moeten maken als hij ook succesvol wil zijn in die discipline.

Het WK mountainbike was vorig jaar een doel van Mathieu van der Poel, maar de Nederlander had zich na zijn longontsteking in de Tour nooit meer top gevoeld. Hij werd pas 29ste en eindigde op zo'n vijf minuten.

De Zuid-Afrikaan Alan Hatherly kroonde zich voor het tweede jaar op rij tot wereldkampioen in de cross-country. Sinds vorig jaar koerst Hatherly echter ook uitgebreid op de weg bij Jayco-AlUla, hij rijdt op dit moment de Giro.

Wereldkampioen mountainbike begrijpt Van der Poel

Eind augustus verdedigt Hatherly zijn wereldtitel en wellicht zal ook Van der Poel opnieuw aan de start staan. En dat vindt Hatherly wel goed, om de sport in de kijker te zetten is de deelname van Van der Poel altijd mooi meegenomen.

Hatherly begrijpt ook goed waarom Van der Poel naast het wegwielrennen ook het mountainbiken er wil bijnemen. "Je zoekt toch naar uitdagingen voor jezelf en probeert te groeien", zegt hij bij In de Leiderstrui.

Moet Van der Poel keuzes maken?

De Zuid-Afrikaan weet ook dat Van der Poel de voorbije jaren nog niet veel heeft gescoord in het mountainbike, maar denkt dat het de Nederlander met wat meer geluk wel eens zou kunnen lukken. Al geeft hij ook advies aan Van der Poel.





"Zijn primaire focus ligt nu op de weg en het mountainbiken neemt hij er nu bij, maar als je succesvol wilt zijn moet je toch ergens keuzes maken", stelt Hatherly wel. En de Zuid-Afrikaan merkt het ook zelf.

Hij vindt het moeilijk om zowel in het mountainbiken als op de weg top te zijn, er moet overal iets toegegeven worden. Maar over Van der Poel zelf is de Zuid-Afrikaan alvast lovend. "Ik ken hem van de wedstrijden en ook in de koersen slaan we altijd een praatje."