"Ik zou het verschrikkelijk vinden": opvallend zegeritueel van Vingegaard zorgt voor verdeeldheid

Jonas Vingegaard ligt in polepositie om de Giro te winnen. Gisteren pakte hij uit in de 14e rit en kuste hij zijn stuur toen hij over de streep kwam. Daar hangt immers een sticker van zijn gezin.

Vingegaard is een man van rituelen. Zo belt hij tijdens de afkoeling na de wedstrijd steevast naar het thuisfront om met zijn echtgenote Trine Marie Hanse te praten. Als hij wint en over de streep komt, kust hij een sticker van zijn gezin op zijn stuur en zijn trouwring.

Familie is heel belangrijk voor Vingegaard

Voormalig toprenster Annemiek van Vleuten besprak de rituelen van Vingegaard bij Kop over Kop. "Als je daar eenmaal mee begint, kan je daar niet meer mee stoppen", vertelt ze over de belroutine van de wielerster. "Hetzelfde geldt voor z'n finishgebaar. Dat is een terugkerend iets in deze Giro."

Van Vleuten vraagt zich weel af wat Vingegaard dan altijd te vertellen heeft aan het thuisfront. "Hij vindt z'n familie heel belangrijk en dat is het eerste wat hij wil doen als hij over de finish komt. Ik heb geen idee."

Wielrennen is een gevaarlijke sport

Een sticker van haar gezin op haar stuur zou Van Vleuten nooit doen. "Ik zou het verschrikkelijk vinden. Je bent best wel met een gevaarlijke sport bezig en continu zie je dan je vrouw en kinderen. In mijn geval zou dat man en kind zijn. Je hebt dan continu de confrontatie. Je bent een gevaarlijke sport aan het beoefenen en dit is m'n thuisfront."

"Je zit in dat peloton te wringen en in elk gaatje te duiken. Je komt dan best wel veel gevaarlijke situaties tegen. Het is knap dat hij het zo niet ziet. Hem heeft het steun en vertrouwen", voegt Van Vleuten toe.



Ook Zonneveld is geen fan

Thijs Zonneveld is geen fan van de rituelen van Vingegaard. Zo zorgt de Deen duidelijk voor verdeeldheid. De kopman van Visma-Lease a Bike is duidelijk niet bezig met wat de buitenwereld denkt en houdt vast aan zijn familierituelen. Zijn vrouw en kinderen staan centraal in alles wat hij doet, op én naast de fiets.