Nadat beelden wereld rond gaan: Rex schoot eerder nog een kemel in Giro d’Italia
De jonge Belg Tim Rex maakte indruk in zijn eerste grote ronde. Niet met een ritzege, maar met een ongeziene portie afzien in dienst van kopman Jonas Vingegaard. De opvallende beelden gingen razendsnel viraal.
Tim Rex zorgde zaterdag voor opvallende beelden in de Giro d’Italia met zijn indrukwekkende werk voor zijn ploeg en Jonas Vingegaard, maar eerder liep het ook al eens mis naast de koers. Na de tweede etappe raakte de jonge Belg de weg naar de ploegbus kwijt.
Dat gebeurde na een lange dopingcontrole, waarbij Rex als laatste renner moest wachten. De ploeg had hem verteld simpelweg de pijlen richting busparking te volgen. “Enig probleem: het had zo lang geduurd dat de pijlen al weggenomen waren”, vertelde Rex aan Het Nieuwsblad.
Plots stond hij alleen in een vreemd land waarvan hij de taal niet sprak. Uiteindelijk vond hij nog een wegwijzer naar de koerspermanentie, waar medewerkers hem verder hielpen. Binnen de ploeg leverde het incident achteraf heel wat grapjes op, al vond Rex zelf dat hij weinig verkeerd had gedaan.
In het moderne wielrennen zijn knechten vaak onzichtbaar, maar Tim Rex kon niemand negeren. De 22-jarige neoprof reed zich compleet leeg tijdens een loodzware bergetappe om zijn kopman Jonas Vingegaard zo lang mogelijk bij te staan. Vooral zijn pijnlijke grimassen en wankelende blik vielen op bij televisiekijkers.
Na afloop gaf Rex toe hoe diep hij echt was gegaan. “Ik ben toch best kapot, ja”, vertelde hij zichtbaar uitgeput aan Sporza. Onze landgenoot dacht zelfs dat zijn werk erop zat, tot vanuit de ploegwagen de opdracht kwam om toch nog door te trekken. “Ik heb sterretjes en andere dingen gezien dan de weg”, klonk het eerlijk.
Toch bleef Rex doorgaan, zelfs toen zijn lichaam duidelijk protesteerde. Het typeert de jonge Belg, die bekendstaat om zijn enorme werkethiek en doorzettingsvermogen. Zijn indrukwekkende kopwerk hielp Vingegaard om stand te houden in een uitgedunde favorietengroep.
Tot het licht uitgaat
Rex omschreef zijn karakter zelf treffend. “Het is een sterkte van mij dat ik kan blijven rijden tot het licht helemaal uit is.” Die uitspraak vat perfect samen waarom de beelden zo veel indruk maakten op wielerfans. Zijn gelaatsuitdrukkingen spraken boekdelen, maar toch bleef hij tempo maken voor zijn leider.
Ook ploegmaat Victor Campenaerts keek met bewondering naar de prestatie van de neoprof. “Die jongen kan zó diep gaan”, zei hij vol lof. Volgens Campenaerts lijkt het soms alsof Rex elk moment moet lossen, terwijl hij dan toch nog minutenlang blijft doorgaan.
Aan een lief helpen
Binnen de ploeg groeit het respect voor de jonge Belg duidelijk. Campenaerts grapte zelfs dat zulke televisiebeelden Rex misschien aan een vriendin zouden helpen. De renner zelf bleef nuchter. “Ik ben gefocust en heb andere doelen”, reageerde hij.
Zijn eerste grote ronde leverde waanzinnige beelden op en samen met zijn ploeg hielp hij kopman Jonas Vingegaard niet alleen aan de ritzege, maar ook aan de roze leiderstrui in deze Giro.
Tim Rex está disfrutando de lo lindo.#GirodItalia #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/0vrervlmvH— Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 23, 2026
