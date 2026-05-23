"Heel ongepast": organisatie van de Giro haalt stevig uit naar organisatie van de Tour

Tussen het einde van de Giro en de start van de Tour zit er dit jaar iets meer dan een maand. In 2028 zal dat zeker niet het geval zijn, de Tour wordt door de Olympische Spelen vroeger gereden en daar zijn ze in Italië niet blij mee.

Deze week kondigde ASO, de organisator van de Tour, aan dat de Grand Départ van 2028 zal plaatsvinden in Reims. De Tour blijft ook vier dagen in de regio Grand Est en gaat onder meer nog naar Épernay, Verdun en Metz.

Vroege start van de Tour in 2028 door Olympische Spelen

ASO kondigde ook aan dat de Tour over twee jaar al van start zal gaan op zaterdag 24 juni. Dat heeft alles te maken met de Olympische Spelen, die in 2028 plaatsvinden in het Amerikaanse Los Angeles.

De Tour eindigt in 2028 al op 16 juli, amper drie dagen later staan de olympische tijdritten op het programma op 19 juli. De wegwedstrijd op de Spelen wordt op 23 juli gereden, een week na het einde van de Tour.

Giro wil niet wijken voor de Tour

Bij RCS, de organisator van de Giro, zijn ze alvast niet blij met die datum van de Tour in 2028. "Zo’n aankondiging doen zonder dat er op internationaal niveau over is gesproken, is een beetje ongebruikelijk", zegt CEO Paolo Bellino bij Domestique.

"Ik vind het heel ongepast. Zoals het er nu is, zullen wij onze start zeker niet vervroegen naar april. Er is het gegeven van de Olympische Spelen, maar wij zouden ook graag de Giro een weekje later willen."





De organisatie van de Giro wil dan ook graag dat er nog gekoerst wordt op de Italiaanse nationale feestdag op 2 juni, dit jaar eindigt de Giro op 31 mei. Als de Giro nog later wordt georganiseerd, komt die wel heel dicht op de Tour te zitten.

"In dat geval zouden er maar twee weken tussen de Giro en de Tour zijn", stelt Bellino. In 2021 begon de Tour op 26 juni door de Olympische Spelen in Tokio, de Giro eindigde toen ook op 30 mei.