38 jaar, maar dat zie je er niet aan: plannetje klaar voor aankomst van vandaag in Milaan

Met zijn 38 jaar blijft Wout Poels verbazen in de Giro d'Italia. De ervaren Nederlander rijdt sterk bergop én krijgt vandaag een opvallende taak in dienst van sprinter Dylan Groenewegen.

Verrassend sterk bergop

Wout Poels bewijst deze Giro dat leeftijd niet altijd een beperking hoeft te zijn. De Nederlandse routinier reed zaterdag opnieuw een sterke bergetappe en eindigde uiteindelijk knap als achtste. Dat resultaat stemde hem zichtbaar tevreden, al bleef hij ook ambitieus.

“Achtste in zo’n bergrit is niet slecht, al wil je altijd meer”, vertelde Poels achteraf bij Eurosport. De renner van Unibet Tietema Rockets gaf toe dat hij zelf enigszins verrast is over zijn huidige klimniveau.

Volgens Poels hebben vooral de weken op hoogtestage hun effect niet gemist. “Ik ben zelfs wel wat verrast op mijn klimniveau, wie weet wat er nog in zit”, klonk het optimistisch. Tijdens de zware slotklim reed hij volledig op eigen tempo, een aanpak die hij naar eigen zeggen leerde in zijn periode bij Team Sky.

Speciale rol in Milaan

Na het klimwerk wacht zondag een totaal andere opdracht voor de ervaren Nederlander. In de verwachte massasprint richting Milaan moet Poels zich volledig wegcijferen voor ploegmaat Dylan Groenewegen.

Daarbij krijgt hij een opvallende rol toebedeeld in de sprinttrein. “Ik ga als sweeper in het wiel van Dylan, iedereen eruit douwen”, vertelde hij lachend aan Eurosport. Zijn taak bestaat erin om concurrenten uit het wiel van Groenewegen te houden zodat de Nederlandse sprinter zo ideaal mogelijk aan zijn sprint kan beginnen.



Groenewegen kijkt vooruit

Ook Dylan Groenewegen beleefde zaterdag een positieve dag. De sprinter overleefde de zware bergetappe zonder grote problemen en kwam comfortabel binnen de tijdslimiet over de finish.

Dat zorgde meteen voor vertrouwen richting de sprintkans in Milaan. “We hadden een goed paceplan”, vertelde Groenewegen tevreden. Daardoor kon hij de laatste klim gecontroleerd afwerken zonder in de problemen te komen.

Met Poels als ervaren helper hoopt Groenewegen zondag opnieuw mee te strijden voor de overwinning. De combinatie van een sterke sprinttrein en een ervaren sweeper moet daarbij voor extra voordeel zorgen in de hectische finale.

Wout Poels brak door als klimmer en groeide uit tot een van de meest gewaardeerde knechten van het peloton. De Nederlander reed jarenlang voor Team Sky, waar hij mee bouwde aan Tourzeges van onder meer Chris Froome en Geraint Thomas. Zelf won Poels ritten in de Tour de France en Vuelta a España, naast klassiekers zoals Luik-Bastenaken-Luik.