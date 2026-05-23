Lotto-Intermarché is heel eerlijk over Jarno Widar en vergelijking met toptalent Paul Seixas

Er is licht aan het einde van de tunnel voor Jarno Widar. Op 14 juni staat hij na ruim drie maanden weer aan de start van een koers, intussen is generatiegenoot Paul Seixas helemaal doorgebroken. Al vinden ze de vergelijking tussen de twee bij Lotto-Intermarché niet helemaal eerlijk.

Door ziekte moest Jarno Widar op 28 februari opgeven in de Faun-Ardèche Classic en kwam hij op 1 maart niet meer aan de start van de Faun Drôme Classic. Ook de Strade Bianche moest Widar laten schieten.

Hij wilde begin april in de Ronde van het Baskenland en de klimklassiekers zijn debuut maken in de WorldTour, maar ook dat ging niet door. Op training liep Widar een blessure op aan zijn knie na een botsing met een auto.

Knieblessure hield Widar lange tijd aan de kant

De linkerknieschijf van Widar was stevig geraakt en er kwam een zwelling op, waardoor er ook frictie ontstond. Om een operatie te vermijden moest Widar vooral rusten en niet te snel willen terugkeren, want dan zou hij nog veel langer aan de kant staan.

"Jarno had snel de ernst van de situatie door en besefte dat hij niet overhaast te werk mocht gaan", zegt sportief manager Kurt Van de Wouwer bij Het Nieuwsblad. Intussen gaat alles weer beter met Widar, op 14 juni maakt hij zijn rentree in de GP Gippingen.

Terwijl Widar in de lappenmand lag, brak zijn generatiegenoot Paul Seixas helemaal door. De Fransman won drie ritten en het eindklassement in het Baskenland en werd tweede in Luik-Bastenaken-Luik.





Van de Wouwer vindt vergelijking Widar en Seixas niet eerlijk

Voor Van de Wouwer is het bemoedigend om te zien wat Seixas op zijn leeftijd al kan bij de profs. En dat opent ook perspectieven voor Widar, die bij de beloften de evenknie was van het Franse toptalent.

Toch waarschuwt Van de Wouwer ook. "Een vergelijking met Seixas is niet eerlijk. Niet iedereen ontwikkelt zich immers even snel. We moeten opletten dat we de lat voor Jarno niet te snel te hoog leggen, zodat hij zich op zijn eigen tempo kan ontwikkelen."

Widar is en blijft nog altijd maar een jonge renner van slechts 20 jaar. Het kan dat hij wat langer nodig heeft dan Seixas om te groeien en een hoog niveau te bereiken, de focus ligt nu vooral op terugkeren in het peloton en zijn niveau weer halen.