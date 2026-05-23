Wat zou Evenepoel nu denken? Ploegmaat doet onverwachte uitspraak over de Tour

Remco Evenepoel en Florian Lipowitz zijn voor Red Bull-BORA-hansgrohe de kopmannen in de Tour de France. Al stelt nu ook Giulio Pellizzari kandidaat om in Barcelona aan de start te staan.

Giulio Pellizzari kopman in de Giro, Remco Evenepoel en Florian Lipowitz in de Tour en Primoz Roglic in de Vuelta. Die rolverdeling werd begin dit jaar afgeklopt bij de Duitse ploeg en blijft voorlopig ook nog overeind.

Wie ondersteunt Evenepoel en Lipowitz in de Tour?

Wie Remco Evenepoel en Florian Lipowitz moet ondersteunen in de Tour, dat is nog geen uitgemaakte zaak. Red Bull-BORA-hansgrohe zou onder meer denken aan Gianni Vermeersch en Maxim Van Gils.

Op de voorlopige startlijst van de Tour staan bij ProCyclingStats zelfs twaalf namen, met naast Evenepoel, Lipowitz, Vermeersch en Van Gils ook Cattaneo, Denz, Mick van Dijke, Hindley, Martinez, Meeus, Moscon, Pithie en Tratnik.

Pellizzari droomt plots ook van de Tour

Toch hoopt ook nog een andere renner op een selectie voor de Tour: Giulio Pellizzari. Dat zei de Italiaan voor de start van de veertiende etappe van de Giro. "Ik denk erover na om de Tour te rijden", zei hij bij Eurosport.

"Ik moet er nog over praten met de ploeg", zei Pellizzari nog. De Italiaan droomt dus van de Tour, maar of hij ook een kans maakt, is maar de vraag. Een derde kopman zou te veel van het goede zijn in de Tour.





Pellizzari kopman te veel in de Tour?

Evenepoel en Lipowitz hebben dan ook ondersteuning nodig bergop, met slechts vijf renners zou dat misschien te weinig zijn. En Evenepoel staat er wellicht ook niet voor te springen om het kopmanschap met nog een renner te delen.

Pellizzari zal na de Giro ook al 42 koersdagen op zijn teller staan hebben, om daar nog eens de Tour aan toe te voegen, zou misschien te veel van het goede zijn voor de 22-jarige Italiaan.

Op zijn huidige programma staat de Clasica San Sebastian (1 augustus), de Ronde van Burgos (4 tot 8 augustus), Giro dell'Emilia (3 oktober), Tre Valli Varesine (6 oktober) en de Ronde van Lombardije (10 oktober).