"Echt bullshit" & "Geen woorden voor": peloton misnoegd over invloed van motoren in de Giro

De sprinters hadden één kans in de tweede week van de Giro, maar miskeken zich op vier vluchters. In het peloton was er echter ongenoegen over de invloed van de motoren op het stratencircuit in Milaan.

Sinds de derde etappe in de Giro hadden de sprinters geen echte kans meer gehad. De vijftiende etappe net voor de derde rustdag was nog eens zo'n kans, maar vier vluchters bleven uit de greep van het peloton.

Met een voorsprong van zo'n twee minuten begon het peloton aan het circuit in Milaan. Met een gemiddelde snelheid van 51 km/u ging het bijzonder sneller, veel sneller kon er niet gereden worden.

Lidl-Trek wijst motoren met de vinger na mislukte sprint

Toch klaagden enkele renners achteraf over de invloed van de motoren, die vooral de vluchters zouden geholpen hebben. Tim Torn Teutenberg van Lidl-Trek wond er dan ook geen doekjes om.

"Iedereen die iets van wielrennen begrijpt, weet dat de finale meer iets weg had van een grap", zei hij bij Eurosport. "Ik weet niet wat het doel was van de organisatoren, maar het leek alsof ze wilden laten zien hoe auto’s en motards de wedstrijd konden beïnvloeden. Het was echt bullshit."

Ook zijn ploegmaat Max Walscheid was niet te spreken over de motoren. "Het is gewoon niet mogelijk om weg te blijven. Ik heb er geen woorden voor, de motoren hebben een kans van de sprinters afgenomen."





"Ik heb ongelofelijk hard getrapt, ik zag vaak 500 watt staan op mijn scherm. Het is gewoon niet mogelijk om nog sneller te rijden, we reden nooit trager dan 50 km/u", stelde de Duitser nog.

Unibet Rose Rockets wijst ook naar motoren

En ook bij Unibet Rose Rockets zag ze alweer een kans in rook opgaan met Dylan Groenewegen. Zijn lead-out Elmar Reinders uitte ook zijn ongenoegen over de invloed van de motoren.

"Waarom het niet gelukt is? Dat is moeilijk om te zeggen. We hebben er alles aan gedaan. Ik heb ook volle bak gereden in de laatste anderhalve kilometer, maar het zat er niet in", stelde de Nederlander.

"Wat de reden was? Een goede motor. We hebben dertig renners opgebrand in de achtervolging, maar dan nog krijgen we de koplopers niet te pakken. Niemand had aan het einde nog een lead-out."