Alexander Kristoff gaat mooie nieuwe uitdaging aan in het wielrennen

Alexander Kristoff (38) zette vorig jaar een punt achter zijn rijkgevulde carrière. Zich vervelen doet het Noorse icoon zeker niet. Kristoff wordt namelijk de nieuwe koersdirecteur van de Ronde van Noorwegen.

Alexander Kristoff is een grote naam in het internationale wielrennen. De Noor won zijn carrière onder meer de Ronde van Vlaanderen (2015), Milaan-Sanremo (2014), de Scheldeprijs (2015 en 2022) en vier ritten in de Ronde van Frankrijk.

Koersdirecteur Ronde van Noorwegen

Eind vorig jaar zette hij bij Uno-X Mobility een punt achter zijn carrière, maar hij bleef wel actief binnen de wielerwereld. Hij is mede-eigenaar van de continentale ploeg Team Drali-Repsol. Nu komt daar ook een rol bij als koersdirecteur van de Ronde van Noorwegen.

Dat lezen we op de website van die koers. De Ronde van Noorwegen zal in 2026 zowel bij de mannen als bij de vrouwen niet plaatsvinden, omdat de overheidssubsidies wegvielen. Het doel is om in 2027 terug te keren op de mannen- en vrouwenkalender.

Een hoogtepunt in de carrière van Kristoff

"De Ronde van Noorwegen was een hoogtepunt in mijn actieve carrière, vooral toen we door Stavanger reden, wat echt mijn thuisbasis is", zegt Kristoff. "We beschikken over een unieke wedstrijd in een fantastische omgeving, met veel toeschouwers langs het parcours", weet hij.



"We gaan er keihard aan werken om die in 2027 weer terug te brengen. Ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van het team dat de Ronde van Noorwegen organiseert."