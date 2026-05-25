🎥 Jury van de Giro is onverbiddelijk en zet Italiaan uit de Giro na kopstoot

De jury van de Giro heeft de Italiaan Enrico Zanoncello (28, Bardiani CSF 7 Saber) uit de Giro gezet. Zanoncello deelde in de sprint een kopstoot uit en veroorzaakte daardoor een valpartij en moet de Giro verlaten.

Net voor de derde en laatste rustdag waren de sprinters nog eens aan zet in de Giro. Ze misrekenden zich echter en vier vluchters konden strijden om de ritzege, de Noor Dversnes haalde het van drie Italianen.

In het peloton werd er nog gesprint voor de vijfde plaats en daar liep het mis. Enrico Zanoncello (28, Bardiani CSF 7 Saber) gaf in volle sprint een kopstoot aan Robert Donaldson (Jayco-AlUla), die daarbij ook ten val kwam.

Zanoncello gaf zijn kopstoot nadat hij in contact was gekomen met een renner van Groupama-FDJ United. Op zijn evenwicht te bewaren deelde Zanoncello een kopstoot uit, maar die kost hem nu dus zijn plek in de Giro.

De Giro heeft Zanoncello nadien gediskwalificeerd. De Italiaan kreeg ook een boete van 500 Zwitserse frank, een gele kaart en een diskwalificatie voor het 'afwijken van de gekozen sprintlijn, waardoor een andere renner in gevaar komt'.

Zanoncello is geen grote naam, de Italiaan is bezig aan zijn derde Giro uit zijn carrière. Zijn beste resultaat in de deze Giro was een negende plaats in de etappe naar Napels, waar er stevig werd gevallen op de kasseien.



