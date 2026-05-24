Vingegaard in het roze, máár ploegleider Marc Reef waarschuwt
Jonas Vingegaard veroverde gisteren de roze trui in de zware 14e etappe van de Giro. Iedereen verwacht dat hij die niet meer afgeeft, maar ploegleider Marc Reef blijft met de voeten op de grond.
“Het doel was om vandaag de rit te winnen", vertelt Reef op de website van Visma-Lease a Bike. "De jongens hebben geweldig werk geleverd."
"We hebben als team laten zien hoe sterk we zijn. Dat we de etappe winnen én de leiding in het klassement overnemen, is erg mooi", weet Reef.
Maar toch blijft hij voorzichtig. "We staan er goed voor, maar er is nog niets beslist. We blijven elke dag geconcentreerd.”
Vandaag zijn de sprinters aan zet, waarna een rustdag volgt. De beslissing zal vallen in de bergen van etappes 16, 19 en 20.
De rit winnen en de roze trui pakken. Jonas Vingegaard en Visma-Lease a Bike hadden hun doelen duidelijk uitgesproken voor de start van de veertiende etappe. En ze maakten het ook helemaal waar.
Visma-Lease a Bike controleerde de hele dag voor Vingegaard, op zo'n vijf kilometer van de streep liet de Deen iedereen achter en pakte zijn derde ritzege. Vingegaard neemt ook de roze trui over van Eulalio.
Vingegaard dankt ploegmaats voor harde werk
"Van mijn drie ritzeges in deze Giro zal deze mij het meeste bijblijven", zei Vingegaard in het flashinterview. "Ons plan was om de etappe van bij de start te controleren en dat hebben we ook gedaan."
"Het was heel indrukwekkend wat ze deden. Ik ben dan ook trots op hen en ben blij dat ik hen heb kunnen terugbetalen voor hun zware werk." Op zo'n vijf kilometer versnelde Vingegaard, maar dat was niet vooraf afgesproken.
"Dat is altijd wat improviseren, maar we wilden het wel proberen toen het wat steiler werd. Het tempo van Piganzoli lag al zo hoog dat hij bijna iedereen uit het wiel reed en ik zelfs niet moest aanvallen."
Stevige bonus Vingegaard in het klassement
Vingegaard is ook de nieuwe roze trui in de Giro, hij heeft een voorsprong van 2'26" op Eulalio en 2'50" op Gall. De Deen heeft dus meteen een stevige bonus op zijn concurrenten.
