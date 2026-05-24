Tim Merlier heeft opvallend nieuws over knieblessure en gevolgen voor Tour de France

Tim Merlier won opnieuw sprints bij de vleet in Hongarije, maar toch blijft de Tour de France voor onzekerheid zorgen. Ondanks zijn herstelde knie twijfelt de Belgische sprinter nog altijd aan zijn fysieke paraatheid voor drie slopende weken.

Knieblessure

Met drie ritzeges in de recente Ronde van Hongarije bewees Tim Merlier dat zijn snelheid nog altijd van wereldniveau is. Toch kijkt de Europese kampioen niet zonder zorgen richting de komende Tour de France. Vooral zijn knieblessure uit het voorjaar heeft diepe sporen nagelaten.

Door de blessure miste Merlier een groot deel van zijn voorbereiding en het voorjaar. De Belgische spurter moest noodgedwongen verschillende wedstrijden laten schieten en gaf eerder toe dat hij zich zorgen maakte over zijn conditie. Na de Ronde van Limburg klonk het zelfs scherp: “Met deze conditie zou ik niet naar de Tour kunnen”, zei hij.

Ondertussen lijkt het knieprobleem gelukkig verleden tijd. “Mijn knie is ondertussen oké”, vertelde Merlier aan Het Nieuwsblad. Opvallend genoeg kwam de blessure volgens hem zonder duidelijke oorzaak opzetten, om daarna even plots weer te verdwijnen. Zijn recente prestaties tonen ook aan dat hij opnieuw met vertrouwen kan sprinten.

Twijfels blijven ondanks zeges

Toch verdwijnen de twijfels niet volledig bij de renner van Soudal Quick-Step. “Ik ben wel altijd iemand die faalangst heeft”, gaf Merlier eerlijk toe. Zelfs meerdere sprintzeges op rij bieden hem nog geen volledige geruststelling met het oog op de Tour.

Volgens Merlier ligt de lat in de grootste koers ter wereld uitzonderlijk hoog. “Daar is het elke dag met het hol open”, omschreef hij plastisch de intensiteit van de Tour. Voor een sprinter is er volgens hem nauwelijks ruimte om een mindere dag te hebben. Wie niet top is, dreigt meteen de tijdslimiet te missen.





Daarin ziet hij een groot verschil met klimmers. Een renner die voor het klassement rijdt, kan volgens Merlier soms een slechte dag overleven door rustig in de gruppetto uit te rijden. Sprinters hebben die luxe amper. “Als sprinter moet je al je beste niveau halen om te overleven in de gruppetto”, klinkt het.

Merlier trekt dus met vertrouwen, maar ook met voorzichtigheid richting Frankrijk. Zijn snelheid lijkt terug, maar de vraag blijft of zijn lichaam drie weken absolute topkoers en de bijhorende spanning aankan.