Uitspraak van Tom Pidcock moet Mathieu van der Poel veel zorgen baren

Tom Pidcock won afgelopen zondag voor de vijfde keer de wereldbekermanche mountainbiken in het Tsjechische Nove Mesto. De Brit schrok wel van het niveau en dat kan vooral voor Mathieu van der Poel een probleem worden.

Vorig jaar reed Tom Pidcock nog de Giro, dit jaar liet hij de Italiaanse grote ronde links liggen en koos hij voor het mountainbiken. De tweevoudige olympische kampioen was de beste in het Tsjechische Nove Mesto.

De Brit won al voor de vijfde keer in zijn carrière in Nove Mesto, maar de Franse kampioen Luca Martin bood stevig weerwerk en kwam in het slot terug tot op vijf seconden. Maar Pidcock hield stand en won wel.

Pidcock had het lastig in Nove Mesto

Pidcock was achteraf ook duidelijk. "Ik denk dat dit de zwaarste wedstrijd was die ik ooit heb gereden", zei hij op de ploegwebsite van zijn ploeg Pinarello-Q36.5. En het doet Pidcock ook het een en het ander beseffen.

"Mijn conditie is goed, maar als ik niet veel wedstrijden heb gereden, moet ik wat voorzichtiger zijn dan in een andere periode van het seizoen. Ik denk dat het laat zien dat iedereen zich inzet, iedereen beter en sterker wordt."

Stijgende niveau slecht nieuws voor Van der Poel?

"Het niveau van de sport blijft maar stijgen. Het houdt me scherp, want ik kan niet op mijn lauweren rusten. Deze jongens werken net zo hard", besloot de Brit. En dat laatste kan vooral een probleem worden voor Mathieu van der Poel.





De Nederlander zou eind augustus aan de start willen staan van het WK mountainbiken in het Italiaanse Val di Sole. Vorig jaar werd Van der Poel pas 29ste op vijf minuten op het WK mountainbiken.

Moet Van der Poel keuzes maken?

Voor het WK zal Van der Poel wellicht nog wel een wedstrijd rijden, maar het is maar de vraag of dat voldoende zal zijn om kans te maken op de wereldtitel. Als zelfs Pidcock het al lastig heeft om de echte mountainbikers te kloppen...

Tweevoudig wereldkampioen Alan Hatherly denkt dat Van der Poel dan ook keuzes zal moeten maken als hij succesvol wil zijn in het mountainbiken. Hij zal meer wedstrijden moeten rijden in het mountainbiken en dus schrappen op de weg.