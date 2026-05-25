Uitspraak van Tom Pidcock moet Mathieu van der Poel veel zorgen baren

Jeroen Deheegher
Jeroen Deheegher, wielerjournalist
| Reageer
Uitspraak van Tom Pidcock moet Mathieu van der Poel veel zorgen baren
Foto: © photonews

Voeg Wielerkrant toe als voorkeursbron op Google!

Tom Pidcock won afgelopen zondag voor de vijfde keer de wereldbekermanche mountainbiken in het Tsjechische Nove Mesto. De Brit schrok wel van het niveau en dat kan vooral voor Mathieu van der Poel een probleem worden.

Vorig jaar reed Tom Pidcock nog de Giro, dit jaar liet hij de Italiaanse grote ronde links liggen en koos hij voor het mountainbiken. De tweevoudige olympische kampioen was de beste in het Tsjechische Nove Mesto. 

De Brit won al voor de vijfde keer in zijn carrière in Nove Mesto, maar de Franse kampioen Luca Martin bood stevig weerwerk en kwam in het slot terug tot op vijf seconden. Maar Pidcock hield stand en won wel. 

Pidcock had het lastig in Nove Mesto

Pidcock was achteraf ook duidelijk. "Ik denk dat dit de zwaarste wedstrijd was die ik ooit heb gereden", zei hij op de ploegwebsite van zijn ploeg Pinarello-Q36.5. En het doet Pidcock ook het een en het ander beseffen.  

"Mijn conditie is goed, maar als ik niet veel wedstrijden heb gereden, moet ik wat voorzichtiger zijn dan in een andere periode van het seizoen. Ik denk dat het laat zien dat iedereen zich inzet, iedereen beter en sterker wordt."

Stijgende niveau slecht nieuws voor Van der Poel?

"Het niveau van de sport blijft maar stijgen. Het houdt me scherp, want ik kan niet op mijn lauweren rusten. Deze jongens werken net zo hard", besloot de Brit. En dat laatste kan vooral een probleem worden voor Mathieu van der Poel. 

De Nederlander zou eind augustus aan de start willen staan van het WK mountainbiken in het Italiaanse Val di Sole. Vorig jaar werd Van der Poel pas 29ste op vijf minuten op het WK mountainbiken. 

Moet Van der Poel keuzes maken?

Voor het WK zal Van der Poel wellicht nog wel een wedstrijd rijden, maar het is maar de vraag of dat voldoende zal zijn om kans te maken op de wereldtitel. Als zelfs Pidcock het al lastig heeft om de echte mountainbikers te kloppen...

Tweevoudig wereldkampioen Alan Hatherly denkt dat Van der Poel dan ook keuzes zal moeten maken als hij succesvol wil zijn in het mountainbiken. Hij zal meer wedstrijden moeten rijden in het mountainbiken en dus schrappen op de weg. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Mathieu Van Der Poel

Meer nieuws

Koers LIVE: Vingegaard heeft een heel duidelijk idee over potentieel afscheid van het wielrennen

Koers LIVE: Vingegaard heeft een heel duidelijk idee over potentieel afscheid van het wielrennen

13:50
Zware slotweek en opvallend verleden: Vingegaard moet nog veel overwinnen om de Giro te winnen

Zware slotweek en opvallend verleden: Vingegaard moet nog veel overwinnen om de Giro te winnen

12:35
Vingegaard krijgt stevig advies voor slotweek: "Als hij in topvorm naar de Tour wil..."

Vingegaard krijgt stevig advies voor slotweek: "Als hij in topvorm naar de Tour wil..."

10:50
Tim Merlier spreekt ex-baas Lefevere tegen: "Patrick weet dat ook wel"

Tim Merlier spreekt ex-baas Lefevere tegen: "Patrick weet dat ook wel"

10:00
Eerste dag in de roze trui: Jonas Vingegaard klaagde stevig bij de jury

Eerste dag in de roze trui: Jonas Vingegaard klaagde stevig bij de jury

09:05
"Echt bullshit" & "Geen woorden voor": peloton misnoegd over invloed van motoren in de Giro

"Echt bullshit" & "Geen woorden voor": peloton misnoegd over invloed van motoren in de Giro

08:20
🎥 Jury van de Giro is onverbiddelijk en zet Italiaan uit de Giro na kopstoot

🎥 Jury van de Giro is onverbiddelijk en zet Italiaan uit de Giro na kopstoot

07:25
Alexander Kristoff gaat mooie nieuwe uitdaging aan in het wielrennen

Alexander Kristoff gaat mooie nieuwe uitdaging aan in het wielrennen

07:00
Tour-deelname of niet? Jordi Meeus heeft belangrijk nieuws

Tour-deelname of niet? Jordi Meeus heeft belangrijk nieuws

18:30
Tom Pidcock pakt uit op de mountainbike, Belgisch succes in Duinkerke

Tom Pidcock pakt uit op de mountainbike, Belgisch succes in Duinkerke

17:55
Koers LIVE: de sprintersploegen laten zich verrassen! Fredrik Dversnes profiteert

Koers LIVE: de sprintersploegen laten zich verrassen! Fredrik Dversnes profiteert

17:16
Giulio Pellizzari waarschuwt Jonas Vingegaard: "Iedereen lacht als ik dat zeg ..."

Giulio Pellizzari waarschuwt Jonas Vingegaard: "Iedereen lacht als ik dat zeg ..."

16:25
"Ik zou het verschrikkelijk vinden": opvallend zegeritueel van Vingegaard zorgt voor verdeeldheid

"Ik zou het verschrikkelijk vinden": opvallend zegeritueel van Vingegaard zorgt voor verdeeldheid

15:50
Enric Mas zorgt voor verwarring bij ploegbaas Movistar: "Ik begreep het ook niet"

Enric Mas zorgt voor verwarring bij ploegbaas Movistar: "Ik begreep het ook niet"

15:20
Vingegaard in het roze, máár ploegleider Marc Reef waarschuwt

Vingegaard in het roze, máár ploegleider Marc Reef waarschuwt

14:49
Thijs Zonneveld begraaft de podiumkansen van deze kopman in de Giro

Thijs Zonneveld begraaft de podiumkansen van deze kopman in de Giro

24/05
Concurrent van Jonas Vingegaard erkent meesterschap van de Deen: "Ik kom niet bij hem in de buurt"

Concurrent van Jonas Vingegaard erkent meesterschap van de Deen: "Ik kom niet bij hem in de buurt"

24/05
38 jaar, maar dat zie je er niet aan: plannetje klaar voor aankomst van vandaag in Milaan

38 jaar, maar dat zie je er niet aan: plannetje klaar voor aankomst van vandaag in Milaan

24/05
Opvallende details lekken uit: "Hij was toen samen met Phaedra Hoste"

Opvallende details lekken uit: "Hij was toen samen met Phaedra Hoste"

24/05
"Ik zat er en... ik keek ernaar": Wout van Aert laat grote indruk na

"Ik zat er en... ik keek ernaar": Wout van Aert laat grote indruk na

24/05
Nadat beelden wereld rond gaan: Rex schoot eerder nog een kemel in Giro d’Italia

Nadat beelden wereld rond gaan: Rex schoot eerder nog een kemel in Giro d’Italia

24/05
🎥 Liefdevol of irritant? Zegeritueel van Jonas Vingegaard roept reacties op

🎥 Liefdevol of irritant? Zegeritueel van Jonas Vingegaard roept reacties op

24/05
Tim Merlier heeft opvallend nieuws over knieblessure en gevolgen voor Tour de France

Tim Merlier heeft opvallend nieuws over knieblessure en gevolgen voor Tour de France

24/05
Nederlander Arensman mag dromen van podium in de Giro, Belgen spelen geen enkele rol van betekenis

Nederlander Arensman mag dromen van podium in de Giro, Belgen spelen geen enkele rol van betekenis

24/05
Wereldkampioen geeft Van der Poel advies over mountainbiken: "Als hij succesvol wil zijn..."

Wereldkampioen geeft Van der Poel advies over mountainbiken: "Als hij succesvol wil zijn..."

23/05
Moet Soudal Quick-Step panikeren? Paul Magnier is paarse puntentrui na twee weken kwijt

Moet Soudal Quick-Step panikeren? Paul Magnier is paarse puntentrui na twee weken kwijt

23/05
🎥 LIVE Koers: Vingegaard slaat dubbelslag, Dewulf grijpt naast net zege

🎥 LIVE Koers: Vingegaard slaat dubbelslag, Dewulf grijpt naast net zege

23/05
🎥 "Sindsdien won hij Parijs-Roubaix": Van Aert duikt op in vlog en ploegmaat schaamt zich

🎥 "Sindsdien won hij Parijs-Roubaix": Van Aert duikt op in vlog en ploegmaat schaamt zich

23/05
"Alleen maar respect voor": Lefevere gaat tegen de stroom in over wereldtopper

"Alleen maar respect voor": Lefevere gaat tegen de stroom in over wereldtopper

23/05
Wat zou Evenepoel nu denken? Ploegmaat doet onverwachte uitspraak over de Tour

Wat zou Evenepoel nu denken? Ploegmaat doet onverwachte uitspraak over de Tour

23/05
Roze trui Eulalio beseft hoe laat het is en spreekt klare taal over Vingegaard

Roze trui Eulalio beseft hoe laat het is en spreekt klare taal over Vingegaard

23/05
Moet Vingegaard zich zorgen maken? Bruyneel ziet zwakte bij Visma-Lease a Bike

Moet Vingegaard zich zorgen maken? Bruyneel ziet zwakte bij Visma-Lease a Bike

23/05
De ambitie is duidelijk: Vingegaard en Visma-Lease a Bike houden zich niet meer in

De ambitie is duidelijk: Vingegaard en Visma-Lease a Bike houden zich niet meer in

23/05
Lotto-Intermarché is heel eerlijk over Jarno Widar en vergelijking met toptalent Paul Seixas

Lotto-Intermarché is heel eerlijk over Jarno Widar en vergelijking met toptalent Paul Seixas

23/05
"Heel ongepast": organisatie van de Giro haalt stevig uit naar organisatie van de Tour

"Heel ongepast": organisatie van de Giro haalt stevig uit naar organisatie van de Tour

23/05
Toon Aerts weet waar het fout liep in jacht op ritzege én onthult ook waar hij schrik van heeft

Toon Aerts weet waar het fout liep in jacht op ritzege én onthult ook waar hij schrik van heeft

23/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Jordi Meeus Marc Reef Patrick Lefevere Victor Campenaerts Mathieu Van Der Poel Wout Van Aert Thymen Arensman Tim Merlier Dylan Groenewegen Jarno Widar Enric Mas Nicolau Sepp Kuss Annemiek Van Vleuten Johan Bruyneel Alexander Kristoff Gianni Vermeersch Yara Kastelijn Remco Evenepoel Thomas Pidcock

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved