Opvallende details lekken uit: "Hij was toen samen met Phaedra Hoste"

Yvan Vanmol maakte in 45 jaar koers talloze kleurrijke figuren mee. In zijn herinneringen passeren onder meer Patrick Lefevere en Roger De Vlaeminck de revue.

Eerste ontmoeting met Lefevere

Yvan Vanmol geldt al decennialang als een vaste waarde in het wielerpeloton. De ploegarts werkte voor verschillende topploegen en kwam onderweg heel wat opvallende persoonlijkheden tegen. Eén van de belangrijkste ontmoetingen uit zijn carrière was die met Patrick Lefevere.

Vanmol vertelt hoe dat contact eerder toevallig ontstond tijdens de Tour de France van 1988. Hij zat toen samen met José De Cauwer in de wagen tijdens een bijzonder saaie rit. Bij een plaspauze reed De Cauwer plots weg zonder hem, een typisch José-grapje, vertelt Vanmol met een glimlach aan Het Nieuwsblad.

Uiteindelijk was het de wagen van de ploeg Weinmann die stopte, met Patrick Lefevere achter het stuur. De twee raakten aan de praat en voelden meteen een klik. Niet veel later werkte Vanmol effectief samen met Lefevere bij de ploeg GB-MG.

Boekhouder van De Vlaeminck

Volgens Vanmol had Lefevere in die periode nog een eerder ondersteunende rol binnen het team. Hij omschrijft hem zelfs als een soort back-up en boekhouder van Roger De Vlaeminck, die toen eerste ploegleider was.

Over De Vlaeminck zelf is Vanmol opvallend eerlijk. “Roger was een geweldige coureur, maar als ploegleider was het veel minder”, vertelt hij. Volgens de ploegarts ontbrak het de ex-renner aan structuur en discipline om een ploeg goed te leiden.





Daarnaast zou De Vlaeminck weinig geduld hebben gehad met renners van een lager niveau. “Hij vond zichzelf te goed om met mindere renners te werken”, klinkt het scherp.

Verdwenen van de aardbol

Vanmol haalt ook een opvallende anekdote boven uit die periode. De Vlaeminck had toen een relatie met Phaedra Hoste en verdween volgens hem geregeld plots van de radar.

Meestal leverde dat weinig problemen op, tot één specifiek incident. “Wij zaten met de handen in het haar”, vertelt Vanmol, nadat De Vlaeminck plots spoorloos was verdwenen mét de sleutels van de ploegwagen nog in zijn broekzak.