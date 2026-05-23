🎥 "Sindsdien won hij Parijs-Roubaix": Van Aert duikt op in vlog en ploegmaat schaamt zich

Wout van Aert is op hoogtestage in de Sierra Nevada in Spanje, maar dook toch op in de vlog van Victor Campenaerts. Van Aert maakte ook duidelijk dat hij en niet Campenaerts het idool is van hun ploegmaat Tim Rex.

In tegenstelling tot vorig jaar rijdt Wout van Aert dit jaar niet de Giro, hij bereidt zich op dit moment voor op de Tour de France met een eerste hoogtestage. De Tour Auvergne-Rhône-Alpes (7 tot 14 juni) wordt zijn eerstvolgende wedstrijd.

Van Aert volgt de prestaties van zijn ploeg Visma-Lease a Bike in de Giro uiteraard wel op de voet, met Jonas Vingegaard heeft het ook de topfavoriet voor de eindzege. Als de Deen wint, maakt hij zijn trilogie compleet.

Van Aert duikt op in vlog van Campenaerts

Vingegaard dook niet op in de nieuwe dagelijkse vlog van Victor Campenaerts, Van Aert deed dat dan weer wel. Punt van discussie was wie nu eigenlijk het idool was van hun ploegmaat Tim Rex.

Van Aert deelde de vlog van Campenaerts ook op zijn sociale media. "21 dagen vloggen... gemakkelijk is het niet om altijd interessante onderwerpen te vinden", lachte Van Aert.

Pantoffels van Rex reden voor zege Van Aert in Parijs-Roubaix?

"Dag Campi, je denkt misschien dat jij het idool bent van Tim Rex, maar ik ben zijn enige echte idool", begon Van Aert. "Hij heeft het zelf toegegeven en ik heb er ook bewijs van: wij dragen gewoon dezelfde pantoffels", toonde Van Aert ze ook.





Rex mocht het uitleggen aan Campenaerts. "Ik had deze pantoffels aan in de Strade Bianche, die ik samen deed met Wout. Hij was jaloers en wilde er ook hebben. Ik heb mijn reservepaar gegeven aan hem en sindsdien heeft hij Parijs-Roubaix gewonnen...", stelde Rex.

Maar wie is nu echt het idool van Rex, Van Aert of Campenaerts? "Allebei", lachte hij beschaamd. "Dit is een moeilijk moment, misschien het moeilijkste in de Giro." Campenaerts legde zich erbij neer: "Ik kan vrede nemen met een tweede plaats na Wout van Aert."