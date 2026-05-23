Moet Soudal Quick-Step panikeren? Paul Magnier is paarse puntentrui na twee weken kwijt

Jeroen Deheegher, wielerjournalist
Foto: © photonews

Paul Magnier is na twee weken zijn paarse puntentrui kwijt in de Giro. De kopman van Soudal Quick-Step krijgt echter nog enkele kansen om zijn paarse trui opnieuw terug te veroveren voor het einde van de Giro.

Met ritzeges in de eerste en derde etappe en een derde plaats in de zesde etappe bouwde Paul Magnier meteen een grote voorsprong uit in het puntenklassement. De Fransman mocht al dromen van de puntentrui in Rome.

Het verschil met Jonathan Milan is namelijk al 54 punten, terwijl er in een vlakke etappe maximaal 50 punten te verdienen zijn. Magnier zou in een gewonnen etappe van Milan al geen punten mogen pakken om nog in de problemen te komen. 

Magnier is paarse puntentrui kwijt aan Narvaez

De afgelopen dagen kreeg Magnier echter een andere uitdager: Jhonatan Narvaez. De Ecuadoriaanse kampioen van UAE Team Emirates-XRG won de vierde, achtste en elfde etappe en sprokkelde zo heel wat punten. 

In de zware veertiende etappe schoof Narvaez ook mee in de vlucht en pakte de volle buit van twaalf punten aan de tussensprint. Met een achterstand van elf punten springt Narvaez zo met één puntje over Magnier. 

De Fransman van Soudal Quick-Step is zijn paarse puntentrui zo na twee weken kwijt in de Giro. Een drama hoeft dat niet te zijn voor Magnier, want er komen nog enkele kansen om de paarse puntentrui weer over te nemen van Narvaez. 

Nog enkele kansen voor Magnier om puntentrui terug te nemen

De vijftiende etappe van zondag naar Milaan is vlak en wordt een nieuwe kans voor de sprinters. Aan de aankomst liggen voor de winnaar 50 punten, voor de tweede 35 punten en voor de derde nog 25 punten. 

Als Magnier in de top veertien eindigt, springt hij zeker weer over Narvaez. In de achttiende etappe liggen er opnieuw 50 punten aan de streep, maar op zo'n 12 kilometer aan de streep ligt wel nog de Muro di Ca' del Poggio (1,1 km aan gemiddeld 11.3%). 

Dat zou voor Magnier wel eens moeilijk kunnen worden om te overleven, terwijl Narvaez dat misschien wel zou kunnen en dan kan sprinten voor de volle buit van 50 punten. Dan rest er enkel nog de slotrit in Rome voor Magnier om punten te scoren. 

Er is een tussensprint waar twaalf punten kunnen worden gescoord na 22,5 kilometer en aan de finish liggen ook opnieuw 50 punten voor de winnaar. Er zijn dus nog wel wat kansen voor Magnier om de paarse trui opnieuw terug te nemen van Narvaez. 

Pakt Magnier zijn eerste puntentrui in een grote ronde?

Bij Soudal Quick-Step zullen ze er alles aan doen om Magnier opnieuw in de paarse trui te krijgen in Rome. Als de Fransman in de twee vlakke ritten in de top drie eindigt, zal de puntentrui zonder probleem winnen. 

Voor Magnier zou het na de Ronde van Guangxi vorig jaar nog maar zijn twee puntentrui zijn in de WorldTour. Vorig jaar won Magnier ook nog de puntentrui in de Ronde van Slovakije en de CRO Race, dit jaar ook al in de Ronde van de Algarve. 

