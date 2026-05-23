"Alleen maar respect voor": Lefevere gaat tegen de stroom in over wereldtopper

Jonas Vingegaard is zowat de enige echte grote naam in de Giro van de klassementsrenners. De Deen koerst weinig attractief en heeft ook geen gigantische uitstraling, maar daar heeft Patrick Lefevere geen problemen mee.

Vingegaard enige echte topper in de Giro

Tadej Pogacar, Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Paul Seixas, Isaac del Toro, Joao Almeida, Juan Ayuso... De lijst met klassementsrenners die afwezig zijn in de Giro, is lang. En dus wordt er naar een man gekeken: Jonas Vingegaard.

De Deen heeft alles onder controle en won al twee etappes in de Giro. Op Blockhaus nam Vingegaard met zijn ploeg Visma-Lease a Bike de koers in handen, twee dagen later op Corno alle Scale bleef hij tot de slotkilometer in het wiel van Gall.

Lefevere vindt kritiek aan adres van Vingegaard niet terecht

Vingegaard krijgt vaak kritiek door zijn passieve manier van koersen of zijn weinig spannende uitstraling. De Deen gooit tijdens de etappe altijd kushandjes en kust bij een overwinning een foto van zijn gezin op zijn stuur.

Patrick Lefevere doet echter niet mee aan de kritiek aan het adres van Vingegaard. "Ik zou het zelf allemaal niet doen, maar als Jonas Vingegaard zich daar goed bij voelt, moeten wij daar niks van vinden", zegt hij bij Het Nieuwsblad.



Volgens Lefevere zingt Vingegaard gewoon zoals hij gebekt is en dat vindt hij honderd keer beter dan iemand die doet alsof. De Deen trekt zich niets aan van populariteit, imago of likes. "Ik heb daar alleen maar respect voor", besluit Lefevere nog.