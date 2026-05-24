Giulio Pellizzari waarschuwt Jonas Vingegaard: "Iedereen lacht als ik dat zeg ..."

Giulio Pellizzari beleeft een rollercoaster in deze Giro. De Italiaan was ziek, maar werd in de zware 14e rit wel vijfde. Hij geeft de strijd voor het roze ook nog niet op.

Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe) is zesde in het algemene klassement. Hij moet momenteel 4 minuten en 22 seconden toegeven op Jonas Vingegaard. Dat is een enorme voorsprong voor de Deen, die meer dan ooit op weg is naar de eindzege in zijn eerste Giro.

De Giro eindigt in Rome

Pellizzari legt zich in gesprek met Cycling Pro Net echter nog niet neer bij de huidige situatie. "'Ik heb altijd gezegd dat de Giro finisht in Rome, en dat geldt voor iedereen", citeert In de Leiderstrui de Italiaan. "Iedereen lacht als ik dat zeg, maar Jonas zal blijven koersen tot in Rome. Het wordt lastig, maar we moeten gewoon onze eigen koers rijden."

Pellizzari voelt zich stilaan beter na ziek te zijn geweest en zag zijn verwachtingen dit weekend uitkomen. "Laten we hopen dat de rit van zondag rustig verloopt, daarna is een rustdag. Ik zei dat deze zaterdag een nieuwe Giro zou beginnen, wat er ook gebeurde. Dat blijkt waar te zijn."

Ploegenspel met Hindley

Er moet nog stevig geklommen worden in deze Giro, weet ook Pellizzari. Eén etappe springt in het oog. "De rit in de Dolomieten (rit 19, red.) is heel zwaar, er is de hele rit zwaar klimmen. Dat lijkt de zwaarste. Die naar Piancavallo (rit 20) is ook lastig. Naar Cari (rit 16) is het kort, en maar kort klimmen, dus ik weet het niet. Het zal zwaar worden."



Pellizzari kan in die bergritten het ploegenspel spelen met Jai Hindley. De voormalige Giro-winnaar staat zelf één plekje hoger dan zijn Italiaanse ploegmaat, op 3 minuten en 43 seconden van Vingegaard. Thijs Zonneveld ziet dat het Red Bull-duo alvast een gevaar vormt voor de podiumkansen van Thymen Arensman. Hoe dan ook lijken we nog verschuivingen te mogen verwachten in het algemene klassement.