Jeroen Deheegher
De ambitie is duidelijk: Vingegaard en Visma-Lease a Bike houden zich niet meer in
Staat Jonas Vingegaard na de veertiende etappe van de Giro in de roze trui? De Deen en Visma-Lease a Bike zijn er klaar voor, maar zijn ook nog op hun hoede voor de slotweek van de Giro.

Nog acht etappes en de Giro 2026 zit er alweer op, het einde nadert dus. De strijd om het eindklassement moet nog echt losbarsten, ook al zijn er al stevige verschillen door twee aankomsten bergop en een vlakke tijdrit. 

Vingegaard steeds dichter bij Eulalio en roze trui gekomen

Jonas Vingegaard staat al een week op de tweede plaats in het klassement, achter roze trui Afonso Eulalio. De voorsprong van de Portugees is wel al geslonken van ruim zes minuten naar slechts 33 seconden. 

Het is een kwestie van tijd vooraleer Vingegaard de roze trui zal overnemen van Eulalio en de veertiende etappe lijkt het ideale moment te zijn. Het is een korte etappe van slechts 133 kilometer, maar wel met meer dan 4.000 hoogtemeters. 

Kort na de start begint de beklimming van de Saint-Barthélémy (15,7 km aan gemiddeld 6,2%). Daarna volgen nog drie beklimmingen en is er nog een slotklim naar Pila (16,6 km aan gemiddeld 7%), de derde aankomst bergop in deze Giro. 

Vingegaard klaar voor eerste roze trui in de Giro

Als de logica van de twee vorige aankomsten bergop wordt gevolgd, dan staat Vingegaard zaterdagavond in de roze trui. En de Deen steekt het ook niet weg, hij voelt dat het moment gekomen is voor een eerste roze trui in zijn carrière. 

"Ik ben er klaar voor. Zaterdag is een etappe waar ik voor wil gaan en het zou fantastisch zijn om de roze trui te veroveren", zegt de Deen bij Cyclingnews"Elke dag in een leiderstrui is een enorme eer."

Visma-Lease a Bike steekt ambitie niet weg

Ook ploegmaat Sepp Kuss en ploegleider Marc Reef zijn duidelijk. "Het moment is gekomen om de roze trui over te nemen", stelt Kuss. "Als we zaterdag de trui pakken, is dat goed voor ons", zegt Reef. 

"Het was niet slecht dat we de roze trui nog niet hadden. Wij hebben altijd onze status van favoriet omarmd en onze verantwoordelijkheid genomen, maar zaterdag hebben we een plan om Jonas in de best mogelijke positie aan de slotklim te laten beginnen."

Lastige slotweek van de Giro met veel gevaar voor Vingegaard

De roze trui veroveren en die houden tot het einde van de Giro, dat is dus het doel van Visma-Lease a Bike. Tegerlijkertijd beseft Reef wel dat er nog een lastige slotweek in de Giro aankomt, met drie aankomsten bergop, waar er nog veel kan veranderen. 

"De afgelopen drie of vier jaar is de roze trui elke keer van schouders veranderd in de laatste etappes, dus we zullen scherp moeten blijven. Er kan nog veel gebeuren in de slotweek. Het doel blijft de eindzege in Rome."

Visma-Lease a Bike weet goed genoeg wat het is om de roze trui in de slotweek te veroveren. Vorig jaar snoepte Yates, met hulp van Van Aert, de roze trui nog af van Del Toro op de voorlaatste dag van de Giro op de Finestre. 

Jonas Vingegaard Rasmussen
Marc Reef
Sepp Kuss

Roze trui Eulalio beseft hoe laat het is en spreekt klare taal over Vingegaard

