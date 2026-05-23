Roze trui Eulalio beseft hoe laat het is en spreekt klare taal over Vingegaard

Wordt de veertiende etappe de laatste van Afonso Eulalio in de roze trui? De Portugees verdedigt een kleine voorsprong op Jonas Vingegaard in een bijzonder lastige etappe.

Een korte etappe van 133 kilometer met zo'n 4.200 hoogtemeters, dat krijgen de renners voorgeschoteld in de veertiende etappe van de Giro. De aankomst ligt op de top van Pila (16,6 km aan gemiddeld 7%).

Zware etappe voor derde rustdag

Roze trui Afonso Eulalio verdedigt een voorsprong van amper 33 seconden op Jonas Vingegaard, de Portugees beseft dan ook dat het moeilijk wordt om de laatste rustdag nog te halen als leider in het klassement.

"Het lijkt een heel zware etappe. We gaan moeten zien hoe de benen zijn. Tot nu voelden ze heel goed. Ik ben heel tevreden, en ik zal zo hard vechten als ik kan. We beginnen al met een heel lange klim, en eindigen met een heel lange klim", zei hij bij Cycling Pro Net.

Eulalio verloor in de etappe met aankomst op Blockhaus net geen drie minuten op Vingegaard, twee dagen later op Corno alle Scale beperkte hij het verschil tot 41 seconden. Nu staat er echter een veel zwaardere etappe op het programma.

Eulalio denkt niet dat hij roze trui kan houden tegen Vingegaard

De Portugees schat zijn kansen op het behouden van de roze trui dan ook erg laag in. "Vingegaard hoeft zelfs niet aan te vallen. Jonas is Jonas, de enige man die hem kan kloppen, is Pogacar. En hij is niet hier."



"We moeten hem proberen te volgen, maar als hij hard doortrekt, dan ga ik niet kunnen volgen. Achter hem zal het een gevecht worden. Ik zal gewoon moeten vechten voor wat ik waard ben", stelde Eulalio nog.

De Portugees kan echter wel nog dromen van de top vijf op het podium, hij heeft op dit moment nog twee minuten voorsprong op nummer drie Arensman, op nummer vijf O'Connor heeft hij net geen drie minuten.