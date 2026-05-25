Tim Merlier spreekt ex-baas Lefevere tegen: "Patrick weet dat ook wel"

Tim Merlier vertrekt binnenkort op hoogtestage om de Tour voor te bereiden. En zo'n hoogtesgage heeft ook effectief nut voor een sprinter volgens Merlier, terwijl Patrick Lefevere dat dan weer in twijfel trekt.

Geen zesde zege van het seizoen voor Tim Merlier in de GP Criquielion, net als in de Giro kwam het peloton te laat. Merlier won wel de sprint van het peloton, maar moest tevreden zijn met de vijfde plaats.

In de Antwerp Port Epic hoopt Merlier maandag op een beter resultaat. In 2019 werd Merlier al eens tweede, in 2021 en 2025 werd hij derde. Kan Merlier net voor hij vertrekt op hoogtestage toch nog eens raak schieten?

Merlier stoomt zich klaar voor de Tour met hoogtestage

Die hoogtestage zal Merlier gebruiken om zich klaar te stomen voor de Tour de France, waar hij voor het tweede jaar op rij aan de start staat. Vorig jaar won Merlier twee ritten in de Tour, in het puntenklassement werd hij zevende.

Voor een sprinter is een hoogtestage niet voor de hand liggend en ook Patrick Lefevere heeft er zijn twijfels over. Maar voor Tim Merlier is zo'n hoogtestage zeker wel een meerwaarde als sprinter.

Vooral omdat er in de Tour gekoerst wordt op twee fronten. Het niveau tussen de klassementsrenners is al groot, de sprinters moeten dan ook elke bergrit strijden om de tijdslimiet te halen.





Merlier weerlegt uitspraak van Lefevere

"Als ik dat moet doen zonder hoogteprikkel tegen een peloton klimmers die wel allemaal naar de Teide en de Sierra Nevada zijn geweest, heb ik een probleem", zegt Merlier dan ook bij Het Nieuwsblad.

"Patrick weet wel dat ik iemand ben die goed reageert op hoogte", stelt Merlier nog. Al blijft het voor een sprinter wel opletten dat het werken aan de conditie niet ten koste gaat van de explosiviteit in de sprint.

Ook daar is Merlier niet heel gevoelig aan, maar hij waagt zich ook niet aan heel zware trainingen. Hij doet zich op training nooit zo zwaar pijn dat hij helemaal in het rood gaat en zo behoudt Merlier ook zijn snelheid in de sprint.