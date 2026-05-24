"Ik zat er en... ik keek ernaar": Wout van Aert laat grote indruk na

Wout van Aert maakte indruk tijdens een gravelwedstrijd in Valkenburg. Ook neoprof Jonathan Vervenne zag van dichtbij hoe groot het niveauverschil met de top van het peloton kan zijn.

Van kopgroep naar bewondering

Jonathan Vervenne kreeg onlangs de kans om zich te meten met enkele grote namen in de gravelwereld tijdens Marly Grav, de Nederlandse kwalificatiewedstrijd voor het WK Gravel. De jonge renner van Soudal Quick-Step reed lange tijd mee in de kopgroep en hield zich uitstekend staande.

Tot Wout van Aert besloot dat het tijd was om het verschil te maken. “Ik zat er en... ik keek ernaar”, vertelde Vervenne lachend aan Het Belang van Limburg. Volgens de onze landgenoot koos Van Aert zijn moment perfect uit om iedereen onder druk te zetten.

“Wout zette aan op een moment dat iedereen à bloc zat”, aldus Vervenne. Terwijl de rest al diep in het rood ging, bleek Van Aert nog over extra kracht te beschikken. “In tegenstelling tot de anderen had hij wel nog een versnelling in de benen.”

Gravel vraagt iets anders

Voor Vervenne was de wedstrijd meteen ook een leerrijke kennismaking met het gravelracen op hoog niveau. Hij merkte hoe groot het verschil is met een klassieke wegwedstrijd. Vooral het gebrek aan herstelmomenten viel hem op.

Volgens de neoprof begint de stress al in de openingsfase van de koers. Iedereen wil absoluut vooraan rijden om problemen op smalle grindstroken en singletracks te vermijden. Daardoor ligt het tempo van bij de start bijzonder hoog.





“Je zit een hele dag hoge wattages te duwen”, omschreef Vervenne de fysieke belasting van een gravelwedstrijd. Dat constante vermogen maakt van gravel volgens hem een compleet andere discipline dan traditioneel wegwielrennen.

Voordeel uit het tijdrijden

Toch bleek Vervenne goed gewapend voor het zware parcours. Zijn sterke tijdritcapaciteiten kwamen uitstekend van pas op de snelle grindwegen en lange inspanningen.

Daarnaast profiteerde hij van zijn kennis van de streek rond Valkenburg. Omdat Nederlands-Limburg vlak bij zijn woonplaats Riemst ligt, ging hij vooraf verschillende keren het parcours verkennen. Daardoor wist hij perfect wat hem te wachten stond.

Ook zijn achtergrond op de mountainbike hielp hem vooruit. In combinatie met droge omstandigheden zorgde dat ervoor dat Vervenne uiteindelijk knap als vijfde over de streep kwam.