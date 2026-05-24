Concurrent van Jonas Vingegaard erkent meesterschap van de Deen: "Ik kom niet bij hem in de buurt"

Jonas Vingegaard zette de puntjes op de i in de loodzware bergetappe van gisteren. De Deen pakte kostbare tijd op onder meer Felix Gall (Decathlon CMA CGM). De Oostenrijkse klimmer maakt zich geen illusies en erkent de dominantie van Vingegaard.

Vingegaard maakte het verschil op de zware slotklim. Visma-ploegmaat Davide Piganzoli deed het voorbereidende werk, waarna zijn kopman er met een snedige versnelling vandoor ging. Felix Gall, misschien wel de grootste concurrent van de Deen, kon niet volgen.

Gall deed een goede zaak

Gall deed wel een goede zaak voor het podium. Hij pakte kostbare seconden op Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) en Thymen Arensman (Netcompany INEOS).

"Ik ben blij dat ik een hoog niveau haalde", verklaarde Gall bij Cycling Pro Net, geciteerd door WielerFlits. "Ik voelde me niet supergoed door de hitte. Op sommige dagen is het makkelijker, andere dagen moet je harder werken. Ik heb vandaag geleden. Ik was aan het sterven in de laatste paar kilometer, maar ik heb tijd kunnen pakken op anderen."

Vingegaard bijhouden zat er echter niet in. "Ik hoopte in zijn wiel te blijven, maar ik voelde al snel dat ik dat niet moest proberen", vertelde Gall. "Het was te riskant. Ik had niet de benen, deels door de hitte. Ik pakte mijn eigen ritme. Het was wel fijn dat ik niemand in mijn wiel had."

Vingegaard is een maatje te groot

Gall zal zich nu volop focussen op een podiumplaats. "Het podium is het doel", is hij duidelijk. "Het heeft geen zin om te denken dat ik Jonas kan verslaan. De strijd is om het podium. Ik kan enkel mijn best doen. Ik kom niet bij hem in de buurt. Vandaag verlies ik weer 49 seconden. Het is geen schande om dat te erkennen."





Gall is momenteel derde in het algemene klassement op 2:50 van Vingegaard. Daartussen zit ook nog Afonso Eulalio, op 2:26 van de Deen. Arensman is vierde op 3:03 en Hindley vijfde op 3:43.