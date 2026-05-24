🎥 Liefdevol of irritant? Zegeritueel van Jonas Vingegaard roept reacties op

Bjorn Vandenabeele, wielerjournalist
| Reageer
🎥 Liefdevol of irritant? Zegeritueel van Jonas Vingegaard roept reacties op
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Een kus op het stuur, een telefoontje naar huis en amper oog voor de camera's: Jonas Vingegaard viert zijn zeges anders dan de rest van het peloton. Net dat opvallende ritueel zorgt steeds vaker voor discussie bij wielerfans en analisten.

Routine van Vingegaard bij overwinning

Het beeld is ondertussen herkenbaar geworden in het peloton. Zodra Jonas Vingegaard een rit wint, buigt de Deen zich meteen voorover richting zijn stuur. Eerst volgt een kus op zijn trouwring, daarna op de sticker van zijn vrouw en kinderen die op zijn fiets kleeft. Kort daarna grijpt hij steevast naar zijn telefoon om zijn echtgenote Trine Marie Hansen te bellen.

Die gewoonte ontstond al tijdens de legendarische Tourrit naar de Col du Granon in 2022, toen Vingegaard Tadej Pogačar kraakte. Terwijl Pogacar hem na de finish wilde feliciteren, had de Deen maar één prioriteit: contact opnemen met het thuisfront. Sindsdien hoort het telefoontje bij elk succesmoment.

Voor veel fans oogt het aandoenlijk en authentiek. Vingegaard betrekt zijn gezin nadrukkelijk bij zijn carrière en laat geregeld verstaan hoeveel steun hij aan hen heeft. “Zonder haar had ik nooit de Tour gewonnen”, zei hij ooit over Trine. Toch roept het ritueel niet alleen warme reacties op.

Kritiek en vreemde perceptie

Vooral wieleranalist Thijs Zonneveld liet zich kritisch uit over het gedrag van de Tourwinnaar. “Man, man, man. Waarom nou?”, klonk het in de podcast In de Waaier. Volgens Zonneveld voelt het overdreven aan dat Vingegaard onmiddellijk na de finish zijn familie contacteert en zijn sticker kust.

Die kritiek raakt aan een bredere perceptie rond de relatie tussen Vingegaard en Hansen. Omdat zijn vrouw ook zijn manager is, leeft bij sommige wielervolgers het idee dat zij veel invloed heeft op zijn carrière. Op sociale media wordt daar geregeld mee gelachen.

Lees ook... "Ik zou het verschrikkelijk vinden": opvallend zegeritueel van Vingegaard zorgt voor verdeeldheid

Die beeldvorming werd versterkt door eerdere interviews waarin Hansen zich kritisch uitliet over Team Visma Lease a Bike. Zo stelde ze openlijk vragen bij de ondersteuning van haar man tijdens de Tour en bij de vele hoogtestages. Dat zorgde toen voor spanning binnen en buiten de ploeg.

Sponsorwaarde en opvallende vieringen

Opvallend is ook dat Vingegaards ritueel commercieel niet ideaal oogt. Door zich meteen voorover te buigen over zijn stuur verdwijnen de logos van sponsors grotendeels uit beeld op hét moment waarop miljoenen kijkers kijken. Bij zijn ritzege zaterdag stak hij zijn armen zelfs pas na de finishlijn in de lucht, waardoor de zichtbaarheid van sponsors pas later kwam.

Belgen aan het vieren

Het roept de vraag op hoe de reacties zouden zijn mocht Wout van Aert hetzelfde doen. De Belg geldt als publiekslieveling en zou wellicht vooral op bewondering kunnen rekenen. Bij Vingegaard lijken dezelfde gebaren sneller irritatie op te wekken.

Toch zijn opvallende overwinningsrituelen allerminst nieuw in de wielersport. Remco Evenepoel trok bijvoorbeeld alle aandacht op de Olympische Spelen door zijn fiets boven het hoofd te heffen. Ook zijn bekende belgebaar groeide uit tot een handelsmerk.

Uiteindelijk draait het voor Vingegaard zelf nauwelijks om publieke perceptie. Zijn familie staat centraal in zijn leven én carrière. Wat buitenstaanders daarvan vinden, lijkt hem weinig te raken. De kus op het stuur is voor hem geen show, maar een spontaan eerbetoon aan de mensen die hem mee naar de top brachten.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Giro d'Italia
Jonas Vingegaard Rasmussen

Meer nieuws

"Ik zou het verschrikkelijk vinden": opvallend zegeritueel van Vingegaard zorgt voor verdeeldheid

"Ik zou het verschrikkelijk vinden": opvallend zegeritueel van Vingegaard zorgt voor verdeeldheid

15:50
Vingegaard in het roze, máár ploegleider Marc Reef waarschuwt

Vingegaard in het roze, máár ploegleider Marc Reef waarschuwt

14:49
Giulio Pellizzari waarschuwt Jonas Vingegaard: "Iedereen lacht als ik dat zeg ..."

Giulio Pellizzari waarschuwt Jonas Vingegaard: "Iedereen lacht als ik dat zeg ..."

16:25
Koers LIVE: Kan Toon Aerts de topsprinters een neus zetten in Giro-rit 15?

Koers LIVE: Kan Toon Aerts de topsprinters een neus zetten in Giro-rit 15?

16:13
Enric Mas zorgt voor verwarring bij ploegbaas Movistar: "Ik begreep het ook niet"

Enric Mas zorgt voor verwarring bij ploegbaas Movistar: "Ik begreep het ook niet"

15:20
Nadat beelden wereld rond gaan: Rex schoot eerder nog een kemel in Giro d’Italia

Nadat beelden wereld rond gaan: Rex schoot eerder nog een kemel in Giro d’Italia

10:46
Thijs Zonneveld begraaft de podiumkansen van deze kopman in de Giro

Thijs Zonneveld begraaft de podiumkansen van deze kopman in de Giro

14:30
Concurrent van Jonas Vingegaard erkent meesterschap van de Deen: "Ik kom niet bij hem in de buurt"

Concurrent van Jonas Vingegaard erkent meesterschap van de Deen: "Ik kom niet bij hem in de buurt"

14:00
38 jaar, maar dat zie je er niet aan: plannetje klaar voor aankomst van vandaag in Milaan

38 jaar, maar dat zie je er niet aan: plannetje klaar voor aankomst van vandaag in Milaan

13:00
Opvallende details lekken uit: "Hij was toen samen met Phaedra Hoste"

Opvallende details lekken uit: "Hij was toen samen met Phaedra Hoste"

12:30
"Ik zat er en... ik keek ernaar": Wout van Aert laat grote indruk na

"Ik zat er en... ik keek ernaar": Wout van Aert laat grote indruk na

12:00
Tim Merlier heeft opvallend nieuws over knieblessure en gevolgen voor Tour de France

Tim Merlier heeft opvallend nieuws over knieblessure en gevolgen voor Tour de France

09:00
Nederlander Arensman mag dromen van podium in de Giro, Belgen spelen geen enkele rol van betekenis

Nederlander Arensman mag dromen van podium in de Giro, Belgen spelen geen enkele rol van betekenis

07:00
Roze trui Eulalio beseft hoe laat het is en spreekt klare taal over Vingegaard

Roze trui Eulalio beseft hoe laat het is en spreekt klare taal over Vingegaard

23/05
Moet Soudal Quick-Step panikeren? Paul Magnier is paarse puntentrui na twee weken kwijt

Moet Soudal Quick-Step panikeren? Paul Magnier is paarse puntentrui na twee weken kwijt

19:45
🎥 LIVE Koers: Vingegaard slaat dubbelslag, Dewulf grijpt naast net zege

🎥 LIVE Koers: Vingegaard slaat dubbelslag, Dewulf grijpt naast net zege

18:36
🎥 "Sindsdien won hij Parijs-Roubaix": Van Aert duikt op in vlog en ploegmaat schaamt zich

🎥 "Sindsdien won hij Parijs-Roubaix": Van Aert duikt op in vlog en ploegmaat schaamt zich

23/05
Wereldkampioen geeft Van der Poel advies over mountainbiken: "Als hij succesvol wil zijn..."

Wereldkampioen geeft Van der Poel advies over mountainbiken: "Als hij succesvol wil zijn..."

23/05
"Alleen maar respect voor": Lefevere gaat tegen de stroom in over wereldtopper

"Alleen maar respect voor": Lefevere gaat tegen de stroom in over wereldtopper

23/05
Wat zou Evenepoel nu denken? Ploegmaat doet onverwachte uitspraak over de Tour

Wat zou Evenepoel nu denken? Ploegmaat doet onverwachte uitspraak over de Tour

23/05
De ambitie is duidelijk: Vingegaard en Visma-Lease a Bike houden zich niet meer in

De ambitie is duidelijk: Vingegaard en Visma-Lease a Bike houden zich niet meer in

23/05
Moet Vingegaard zich zorgen maken? Bruyneel ziet zwakte bij Visma-Lease a Bike

Moet Vingegaard zich zorgen maken? Bruyneel ziet zwakte bij Visma-Lease a Bike

23/05
Lotto-Intermarché is heel eerlijk over Jarno Widar en vergelijking met toptalent Paul Seixas

Lotto-Intermarché is heel eerlijk over Jarno Widar en vergelijking met toptalent Paul Seixas

23/05
"Heel ongepast": organisatie van de Giro haalt stevig uit naar organisatie van de Tour

"Heel ongepast": organisatie van de Giro haalt stevig uit naar organisatie van de Tour

23/05
Toon Aerts weet waar het fout liep in jacht op ritzege én onthult ook waar hij schrik van heeft

Toon Aerts weet waar het fout liep in jacht op ritzege én onthult ook waar hij schrik van heeft

23/05
'Belgische ploegen vangen bod: Jordi Meeus gaat in op stevig aanbod van topploeg'

'Belgische ploegen vangen bod: Jordi Meeus gaat in op stevig aanbod van topploeg'

23/05
Nieuwe podiumplaats in de Giro: Stuyven zegt waar het telkens fout loopt

Nieuwe podiumplaats in de Giro: Stuyven zegt waar het telkens fout loopt

23/05
Jurgen Foré gooit de transferplannen van Soudal Quick-Step op tafel

Jurgen Foré gooit de transferplannen van Soudal Quick-Step op tafel

23/05
Voormalig Giro-winnaar heeft duidelijke boodschap voor Jonas Vingegaard: "Ik hoop op iets meer"

Voormalig Giro-winnaar heeft duidelijke boodschap voor Jonas Vingegaard: "Ik hoop op iets meer"

22/05
Emotionele Alberto Bettiol moet iets kwijt over Alexander Vinokourov na ritzege in de Giro

Emotionele Alberto Bettiol moet iets kwijt over Alexander Vinokourov na ritzege in de Giro

22/05
Visma-Lease a Bike duidelijk: dít wordt de grootste concurrent van Jonas Vingegaard voor de Giro-eindwinst

Visma-Lease a Bike duidelijk: dít wordt de grootste concurrent van Jonas Vingegaard voor de Giro-eindwinst

22/05
Koers LIVE: Viva Italia! Alberto Bettiol countert Leknessund op weg naar Giro-triomf

Koers LIVE: Viva Italia! Alberto Bettiol countert Leknessund op weg naar Giro-triomf

22/05
Zijn zege in de Giro kan de carrière van Alec Segaert in een stroomversnelling brengen

Zijn zege in de Giro kan de carrière van Alec Segaert in een stroomversnelling brengen

22/05
Comeback na vier jaar: Puck Moonen is terug in het peloton

Comeback na vier jaar: Puck Moonen is terug in het peloton

22/05
Victor Campenaerts ziet ex-ploegmaat schitteren in Giro: "Een old school Cancellara"

Victor Campenaerts ziet ex-ploegmaat schitteren in Giro: "Een old school Cancellara"

22/05
Jurgen Foré kijkt z'n ogen uit in de Giro: "Fenomenaal!"

Jurgen Foré kijkt z'n ogen uit in de Giro: "Fenomenaal!"

22/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Jonas Vingegaard Rasmussen Wout Van Aert Remco Evenepoel Victor Campenaerts Toon Aerts Mathieu Van Der Poel Marc Reef Dylan Groenewegen Gianni Vermeersch Felix Gall Patrick Lefevere Thymen Arensman Tim Merlier Roger De Vlaeminck Wout Poels Loic Segaert Thijs Zonneveld Rik Verbrugghe Enric Mas Nicolau Vincenzo Nibali

Nieuwste reacties

Hankie Hankie over Speciale opdracht voor Campenaerts en co: Vingegaard moet de bergtrui kwijt geraken Hankie Hankie over Kinderwens bij Remco en Oumi? Vader Evenepoel zegt wat hij hoort van zijn zoon Hankie Hankie over Vingegaard hervat rivaliteit met Pogacar en waarschuwt ferm: "Het is mijn beurt om de Tour te winnen" Frank Houter Frank Houter over Kritiek op kopwerk na lekke band Pogacar: ploegmaat Van Aert is klaar en duidelijk Hankie Hankie over Van Aert schittert, maar ook teleurstellende Belg doet verrassend genoeg een goede zaak Hankie Hankie over Van Aert heeft onvoorstelbaar veel kracht overgehouden: verbazingwekkende waarden doen iedereen omver vallen Dirk De Groot Dirk De Groot over Geen eerlijke strijd tegen Van Aert? Ploegmaat onthult pech bij Pogacar in de sprint de_mettes de_mettes over Roodhooft haalt uit naar andere ploeg bij pech Van der Poel én steekt ook hand in eigen boezem Hankie Hankie over Vingegaard rijdt iedereen in de vernieling en waarschuwt Evenepoel en co meteen Hankie Hankie over Geen revanche, maar misschien vooral geluk bij een ongeluk voor Evenepoel? Drastische ingreep in Catalonië Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved