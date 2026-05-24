🎥 Liefdevol of irritant? Zegeritueel van Jonas Vingegaard roept reacties op

Een kus op het stuur, een telefoontje naar huis en amper oog voor de camera's: Jonas Vingegaard viert zijn zeges anders dan de rest van het peloton. Net dat opvallende ritueel zorgt steeds vaker voor discussie bij wielerfans en analisten.

Routine van Vingegaard bij overwinning

Het beeld is ondertussen herkenbaar geworden in het peloton. Zodra Jonas Vingegaard een rit wint, buigt de Deen zich meteen voorover richting zijn stuur. Eerst volgt een kus op zijn trouwring, daarna op de sticker van zijn vrouw en kinderen die op zijn fiets kleeft. Kort daarna grijpt hij steevast naar zijn telefoon om zijn echtgenote Trine Marie Hansen te bellen.

Die gewoonte ontstond al tijdens de legendarische Tourrit naar de Col du Granon in 2022, toen Vingegaard Tadej Pogačar kraakte. Terwijl Pogacar hem na de finish wilde feliciteren, had de Deen maar één prioriteit: contact opnemen met het thuisfront. Sindsdien hoort het telefoontje bij elk succesmoment.

Voor veel fans oogt het aandoenlijk en authentiek. Vingegaard betrekt zijn gezin nadrukkelijk bij zijn carrière en laat geregeld verstaan hoeveel steun hij aan hen heeft. “Zonder haar had ik nooit de Tour gewonnen”, zei hij ooit over Trine. Toch roept het ritueel niet alleen warme reacties op.

Kritiek en vreemde perceptie

Vooral wieleranalist Thijs Zonneveld liet zich kritisch uit over het gedrag van de Tourwinnaar. “Man, man, man. Waarom nou?”, klonk het in de podcast In de Waaier. Volgens Zonneveld voelt het overdreven aan dat Vingegaard onmiddellijk na de finish zijn familie contacteert en zijn sticker kust.

Die kritiek raakt aan een bredere perceptie rond de relatie tussen Vingegaard en Hansen. Omdat zijn vrouw ook zijn manager is, leeft bij sommige wielervolgers het idee dat zij veel invloed heeft op zijn carrière. Op sociale media wordt daar geregeld mee gelachen.



Lees ook... "Ik zou het verschrikkelijk vinden": opvallend zegeritueel van Vingegaard zorgt voor verdeeldheid›

Die beeldvorming werd versterkt door eerdere interviews waarin Hansen zich kritisch uitliet over Team Visma Lease a Bike. Zo stelde ze openlijk vragen bij de ondersteuning van haar man tijdens de Tour en bij de vele hoogtestages. Dat zorgde toen voor spanning binnen en buiten de ploeg.

Sponsorwaarde en opvallende vieringen

Opvallend is ook dat Vingegaards ritueel commercieel niet ideaal oogt. Door zich meteen voorover te buigen over zijn stuur verdwijnen de logos van sponsors grotendeels uit beeld op hét moment waarop miljoenen kijkers kijken. Bij zijn ritzege zaterdag stak hij zijn armen zelfs pas na de finishlijn in de lucht, waardoor de zichtbaarheid van sponsors pas later kwam.

Belgen aan het vieren

Het roept de vraag op hoe de reacties zouden zijn mocht Wout van Aert hetzelfde doen. De Belg geldt als publiekslieveling en zou wellicht vooral op bewondering kunnen rekenen. Bij Vingegaard lijken dezelfde gebaren sneller irritatie op te wekken.

Toch zijn opvallende overwinningsrituelen allerminst nieuw in de wielersport. Remco Evenepoel trok bijvoorbeeld alle aandacht op de Olympische Spelen door zijn fiets boven het hoofd te heffen. Ook zijn bekende belgebaar groeide uit tot een handelsmerk.

Uiteindelijk draait het voor Vingegaard zelf nauwelijks om publieke perceptie. Zijn familie staat centraal in zijn leven én carrière. Wat buitenstaanders daarvan vinden, lijkt hem weinig te raken. De kus op het stuur is voor hem geen show, maar een spontaan eerbetoon aan de mensen die hem mee naar de top brachten.