🎥 LIVE Koers: Vingegaard slaat dubbelslag, Dewulf grijpt naast net zege

Jonas Vingegaard heeft de Giro nu helemaal naar zijn hand gezet. Zijn ploeg Visma-Lease a Bike nam de zware bergrit stevig in handen en loodste hun kopman naar zijn derde ritzege en de roze trui.
Dewulf grijpt naast zege in Duinkerke, Moschetti wint Veenendaal-Veenendaal
Er werd niet alleen in de Giro gekoerst, maar ook op andere fronten. In de Vierdaagse van Duinkerke was de Eritreeër Natnael Tesfatsion, op zijn 27ste verjaardag, de beste in een sprint bergop in Cassel. Stan Dewulf probeerde nog, maar strandde op de tweede plaats. Laurence Pithie blijft leider met nog één etappe op het programma.
In Veenendaal-Veenendaal was de overwinning in een massasprint voor de Italiaan Matteo Moschetti, die zo'n twee weken geleden de eerste opgever was in de Giro na een val in de eerste etappe. Steffen De Schuyteneer (Lotto-Intermarché) was de beste Belg op de negende plaats.
In de Ronde van Burgos voor vrouwen was SD Worx-Protime voor de derde dag op rij aan het feest. Niet Lorena Wiebes, zij werd derde, maar wel Mischa Bredewold won. Zij haalde het in een sprint met twee van Mireia Benito (AG Insurance-Soudal), Wiebes won elf seconden later de sprint voor plaats drie en blijft leider.
Een etappe van 133 kilometer met zo'n 4.200 hoogtemeters, dat kregen de renners voorgeschoteld in de veertiende etappe van de Giro. Meteen na de start lag er al een beklimming van zo'n 16 kilometer aan gemiddeld 6%.
Rex houdt vluchters binnen schot
Visma-Lease a Bike reed meteen op kop van het peloton en maakte zijn intenties zo duidelijk. Er reed nog een grote groep vluchters weg, maar onder meer Tim Rex sleurde op kop van het peloton en gaf hen niet te veel voorsprong.
De overgebleven vluchters, met onder meer Ciccone, Rubio, Mas en Poels, begonnen aan de slotklim met een beperkte voorsprong. Dan al was het duidelijk dat zij niet zouden strijden voor de ritzege.
Visma-Lease a Bike bleef maar op kop sleuren en op vijf kilometer van de streep zette Piganzoli zijn kopman af. Met een kleine versnelling reed Vingegaard weg, Gall bleef als enige hangen op enkele seconden.
Vingegaard reed wel seconde per seconde verder weg en won zijn derde etappe met een voorsprong van 49 seconden op Gall. Hindley werd nog derde op 58 seconden, Piganzoli en Pellizzari kwamen vijf seconden later binnen, Arensman verloor net geen anderhalve minuut.
Derde ritzege voor Vingegaard in de Giro
Roze trui Eulalio verloor net geen drie minuten, maar moet zijn roze trui wel afgeven aan Vingegaard. De Portugees blijft wel de eerste achtervolger van Vingegaard, hij heeft nu 2'26" achterstand op de Deen.
Gall is derde op 2'50" van Vingegaard, de rest staat al op meer dan drie minuten van Vingegaard. De Deen heeft de Giro dus duidelijk in zijn greep, het moet al zwaar fout lopen als hij de Giro niet zou winnen.
Zondag moet Vingegaard zich alvast geen zorgen maken, er staat dan een vlakke etappe van 157 kilometer richting Milaan op het programma. De sprinters zijn zo nog eens aan zet net voor de laatste rustdag.
