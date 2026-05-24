Nederlander Arensman mag dromen van podium in de Giro, Belgen spelen geen enkele rol van betekenis

De Nederlander Thymen Arensman (26) mag een week voor het einde van de Giro blijven dromen van het podium. De Belgen spelen sinds de opgave van Lennert Van Eetvelt geen rol meer in het klassement.

Met een zesde plaats in de veertiende etappe deed Thymen Arensman het opnieuw goed in de Giro. De Nederlander verloor wel zijn derde plaats in het klassement aan Felix Gall, maar het verschil is slechts dertien seconden.

Arensman mag dromen van eerste top vijf in een grote ronde

"Het was zeker een zware dag, maar dat was voor iedereen zo. Het was heel warm en Visma-Lease a Bike reed een stevig tempo op alle beklimmingen, dus een zware dag", zei de Nederlander in een zeldzaam interview tijdens de Giro bij Eurosport.

"Ik heb mijn uiterste best gedaan en de ploeg heeft me de hele dag goed geholpen om me af te koelen. Dus ik kan tevreden zijn. Ik heb mijn uiterste best gedaan en meer kon ik niet doen", besloot Arensman nog.

In de slotweek van de Giro mag Arensman blijven dromen van het podium in een grote ronde, wat zijn beste resultaat ooit zou zijn. De Nederlander werd in 2022 vijfde in de Vuelta, Arensman werd ook zesde in de Giro van 2023 en de Vuelta van 2024.

Campenaerts enige Belg in de top vijftig in de Giro

De Belgen spelen dan weer geen rol meer in het klassement van de Giro. Van Eetvelt stond enkele dagen in de top tien, maar was voor zijn opgave voor de twaalfde etappe ook al weggezakt naar de 25ste plaats.



De eerste Belg in het klassement is nu Victor Campenaerts op de 47ste plaats. Hij heeft een achterstand van één uur en zeventien minuten op zijn kopman en nieuwe roze trui Jonas Vingegaard.

Jasper Stuyven en Toon Aerts staan 66ste en 67ste in het klassement en zijn de enige Belgen die nog binnen de twee uur van Vingegaard staan. De andere negen Belgen in de Giro hebben een nog grotere achterstand.