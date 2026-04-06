Bakelants doet stevige vaststelling over Pogacar na nieuwe demonstratie in de Ronde

Een nieuwe demonstratie van Tadej Pogacar in de Ronde van Vlaanderen. Ook Greg Van Avermaet en Jan Bakelants keken met open mond naar de wereldkampioen.

Voor de derde keer in vier jaar heeft Tadej Pogacar de Ronde van Vlaanderen gewonnen, de wereldkampioen was nog maar eens heer en meester. Het was nog maar eens een demonstratie van de Sloveen.

Pogacar stak er met kop en schouders bovenuit

"Hij heeft de koers eigenlijk gedomineerd", zei Greg Van Avermaet in de studio van Sporza. "De manier waarop hij het ook afwerkt, is indrukwekkend. Gelukkig zag hij er toch ook een beetje vermoeid uit."

"Hij heeft het zichzelf ook weer niet gemakkelijk gemaakt." En toch trok Pogacar opnieuw aan het langste eind. Jan Bakelants ziet dat de Sloveen gewoon doorgaat op het niveau van vorig jaar.

Bakelants ziet het Pogacar altijd zelf doen

"Alle superlatieven schieten tekort, het is altijd straffer en beter. Hij blijft exceptioneel. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor. En dat terwijl hij eigenlijk zwaar was gevallen in Milaan-Sanremo. Je denkt dat hij daar toch lichamelijke schade aan heeft overgehouden."

Lees ook... Nog extra boete op komst voor hem en Remco, maar Pogacar is scherp over gesloten spoorweg
"Maar twee weken later wint hij gewoon de Ronde van Vlaanderen. En hij doet het ook altijd zelf. Het is niet dat iemand ooit voor hem de forcing voert. De rest spartelt en versmacht hij gewoon", stelde Bakelants nog.  

Evenepoel excuseert zich, spreekt over bedreigingen en geeft nieuwe update over Roubaix-plannen

11:00
Nog extra boete op komst voor hem en Remco, maar Pogacar is scherp over gesloten spoorweg

08:00
07:30
10:00
09:00
08:30
17:01
15:00
21:30
16:44
20:30
19:45
19:30
19:00
18:35
18:05
18:25
18:00
13:00
16:00
11:20
14:00
13:30
12:30
12:00
05/04
05/04
05/04
05/04
05/04
05/04
05/04
05/04
04/04
04/04
04/04

