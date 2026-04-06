De Cauwer trekt tactische conclusie bij het bespreken van prestaties Van der Poel en Van Aert

José De Cauwer heeft gezien hoe zowel Mathieu van der Poel en Wout van Aert het hoofd moesten buigen voor Tadej Pogacar in de Ronde van Vlaanderen. Van der Poel en Van Aert kwamen op plaatsen 2 en 4 terecht.

De Cauwer bespreekt hun prestaties bij Sporza. Als Van der Poel weet hoe sterk Pogacar is, moet hij dan niet eens pokeren. Wat dan wil zeggen: de benen volledig stilhouden en Evenepoel laten terugkomen? "Het eergevoel speelt misschien wel. Ik ben ervan overtuigd dat Pogacar er je de volgende beklimming weer afrijdt als je wacht."

De Cauwer merkt het moment op waar Pogacar zijn tegenstanders heeft doen lossen. "Normaal rijdt hij er ze boven op een beklimming af. Nu deed hij het gewoon aan de voet." Alle tactieken moeten toch uitgeprobeerd worden door zijn concurrenten? "Ja, dat weet ik. Maar die mannen zijn zo fier, zo groots." Het gaat natuurlijk ook over Van der Poel.

Hij en nog een aantal anderen staan voor aanvallend koersen en vertikken om niet mee te rijden. "Dat hebben we vorig jaar gezien, we hebben het al zo vaak gezien. Ze doen het niet. Ze doen het niet meer. Ze rijden mee." Niet vol meewerken zoals in In Flanders Fields, tot daaraan toe. Echt in het wiel kruipen daarentegen doet VDP niet.

Voorts zag De Cauwer dat Van Aert het net niet kon volhouden op de tweede keer Kwaremont, zoals Wout het ook al zelf aangaf. "Hij zat daar goed in het spoor. Hij is er precies naar het einde van de koers nog een klein beetje doorgekomen. Hoewel je ziet dat hij op het einde ook twee minuten om de oren krijgt. Vooral omdat je alleen moet werken."

Van Aert had nochtans tot diep in de finale Mads Pedersen nog bij zich. De Cauwer gelooft niet dat dat nog een grote hulp was. "Die kon niet veel doen." Zo kwam iedereen uiteindelijk wel terecht op de plek die hij verdiende.