'Florian Vermeersch krijgt schitterende beloning voor ijzersterk voorjaar en berewerk voor Pogacar'

Florian Vermeersch heeft een mooie beloning gekregen voor het sterke voorjaar waar hij aan bezig is. Hij zou zijn contract bij UAE Team Emirates-XRG verlengd hebben.

Dat melden WielerFlits en Het Nieuwsblad. Na zijn jaren bij Lotto maakte Vermeersch in 2025 de overstap naar UAE Team Emirates-XRG. Hij deed het in zijn eerste jaar bij zijn nieuwe ploeg al behoorlijk, met bijvoorbeeld een vijfde plek in Parijs-Roubaix, de koers waar hij eerder al als tweede eindigde. Ook veroverde hij de wereldtitel gravelbike.

Dat heeft hem ook weer een nieuw elan gegeven en in de winter heeft hij duidelijk weer een grote stap voorwaarts gezet. Vermeersch toont dit voorjaar een constante die hij in vorige jaren nog nooit haalde en is doorlopend een van de betere klassieke renners. Hij stond ook op het podium in de Omloop en de E3 Saxo Classic.

Vermeersch uitmuntend in Ronde van Vlaanderen

In de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix is hij echter geen kopman en moet hij werken voor Tadej Pogacar. Dat deed Vermeersch in de Ronde van Vlaanderen alvast uitmuntend. Hij deed het op de Molenberg aan flarden scheuren, waardoor een elitegroep afstand nam van de rest. Hij reed zelfs een kleine voorsprong bij elkaar.

Laporte haalde hem terug en dat toont ook de groeiende status van Vermeersch in het peloton aan. De concurrentie wil hem nu niet zomaar laten rijden. Vermeersch eindigde na al dat werk voor Pogacar zelf nog mooi zevende. Het is niet moeilijk om in te beelden dat ook andere ploegen de progressie bij Vermeersch hebben opgemerkt.

Vermeersch nog meerdere jaren bij UAE

Zijn lopende verbintenis bij UAE Team Emirates-XRG duurt tot het einde van dit seizoen. De ploeg van Pogacar heeft dus kort op de bal gespeeld: Vermeersch zou zijn contract voor meerdere jaren verlengd hebben. Voor de renner zelf is het uiteraard een mooie beloning voor zijn prestaties.