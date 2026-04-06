Hard verdict na zware val: sleutelbeenbreuk voor klassiekerspecialist die geprezen wordt door De Cauwer

Ook in de Ronde van Vlaanderen waren er dit jaar weer valpartijen en een van de slachtoffers is klassiekerspecialist Matteo Trentin. Hij heeft zijn sleutelbeen gebroken.

Tijdens de VRT-uitzending van de Ronde van Vlaanderen kreeg Trentin nog lof van cocommentator José De Cauwer voor zijn positioneringswerk. Het helpt de Italiaan zeker om hier zo goed in te zijn, want op zijn 36ste presteert hij nog zeer solide in de klassiekers. In Sanremo, Harelbeke en in Wevelgem haalde hij telkens de top tien.

In de Ronde van Vlaanderen leek hij ook voor een toptiennotering in aanmerking te komen, tot hij ten val kwam. Hier maakte zijn ploeg melding van op Instagram. "Dit was nogal een koers! Rick Pluimers en Matteo Trentin waren mee met de beslissende ontsnapping op 100 kilometer van het einde, koersten met lef en toonden hun sterke vorm."

Trentin kwam ten van in laatste 40 kilometer

Eerst ging het dus over de positieve aspecten van de koers, maar daarna ging Tudor over tot het nieuws over de val van Trentin. "Jammer genoeg is Matteo gevallen in de laatste 40 kilometer en moest hij opgeven." Een volgende medische update zal nog volgen. In eerste instantie was het dus afwachten hoe erg het precies zou zijn.

Die update is er inmiddels ook gekomen. Trentin heeft zijn sleutelbeen gebroken. Normaal gezien is hij gisterenavond al geopereerd in het ziekenhuis van Herentals. Dat zal weer een herstelperiode opleveren van een zestal weken voor de oude krijger, die overigens nog een contract bij Tudor heeft tot het einde van het seizoen.

Trentin heeft zich weer bewezen dit voorjaar

Trentin zal dus zeker nog uit zijn pijp willen komen dit najaar als hij zijn wielercarrière nog wil verlengen, maar hij heeft zich dit voorjaar alvast nog maar eens bewezen. Hij maakte telkens deel uit van het peloton of een eerste groep achtervolgers in de klassiekers.