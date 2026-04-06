Kamp-Evenepoel moest tegenslag verwerken in strijd voor podiumplaats: "Dat was een streep door de rekening"

Remco Evenepoel is naar een podiumplaats gereden in de Ronde van Vlaanderen. Voor Red Bull zal dat na alle commotie vooraf deugd doen, maar het ging niet zonder slag of stoot.

De valpartij van Jarrad Drizners was immers een grote tegenvaller. De van Lotto overgekomen Australiër is dit voorjaar een belangrijke kracht in het eerste deel van de koersen. Na de Omloop werd hij uit de Red Bull-hoek de 'Man of the Match' genoemd. Ook in andere klassiekers deed hij nuttig werk, maar in 'De Ronde' was het hem niet gegund.

"Het is gewoon superjammer dat we Jarrad missen", vloekte Mick van Dijke achteraf. "We vrezen voor een sleutelbeenbreuk bij hem. Vorig jaar reed ik ook nog een plek in de top tien. Met zo'n sterke ploeg weet je dat we het nu op deze manier uitspelen. Ik denk dat we er in geslaagd om Remco in positie te houden", stipt Van Dijke het voornaamste aan.

Red Bull vangt opgave van Drizners op

Gianni Vermeersch ontkent echter ook niet dat ze bij Red Bull veel liever langer Drizners hadden kunnen inzetten. "Ja, dat was absoluut een streep door de rekening. Jarrad was heel belangrijk voor ons. Uiteindelijk hebben we het echt perfect kunnen opvangen. Ik had lek gereden net voor de Eikenberg." Gelukkig zat de rest in positie.

"Voor mij was het zaak om ook zo snel mogelijk terug in positie te geraken. Vanaf dan hadden we het plan om bij de eerste tien te zitten op de Molenberg. De koers ontploft daar onmiddellijk. Ik zat vanaf dan samen met Tim van Dijke op de limiet. We hielden de groep draaiende en zetten Remco af aan de tweede keer Kwaremont", aldus Vermeersch.

Evenepoel de derde beste in koers

De rest is geschiedenis. Evenepoel bleek de derde beste man in koers en zo waren ze bij Red Bull toch verzekerd van een podiumplaats. Ondanks het vroege uitvallen van Drizners kunnen ze terugblikken op perfect ploegwerk. Sven Vanthourenhout mag na de eerdere positieve signalen dit voorjaar tevreden zijn.