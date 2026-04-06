Lance Armstrong beëindigt eeuwige discussie na Ronde van Vlaanderen
De Ronde van Vlaanderen leverde spektakel op. Het was uiteindelijk Tadej Pogacar die opnieuw met de bloemen ging lopen. Lance Armstrong vindt dat er een einde moet komen aan een eeuwig debat.

Pogacar was oppermachtig en reed op de Oude Kwaremont weg van Mathieu van der Poel. De Sloveen pakte zo al zijn derde zege in Vlaanderens Mooiste en voegt zich daarmee bij een select groepje renners.

Pogacar duldde geen tegenstand op weg naar de zege. Zijn palmares wordt steeds indrukwekkender, waardoor de vraag zich opnieuw opdringt: is hij de GOAT? Lance Armstrong is duidelijk in de podcast THEMOVE.

Pogacar is de GOAT

"Luister, dat debat moet ophouden", wordt de Amerikaan geciteerd door In de Leiderstrui. "Althans, voor mij is die discussie over. Deze gast is zo goed, hij is echt by far de beste wielrenner aller tijden."

"Je ziet het aan de andere renners, die gewoon weten hoe het gaat lopen. En dat waren geen koekenbakkers, het waren de galacticos", voegt de Amerikaan eraan toe.

"Het enige wat hem kan stoppen is een valpartij of pech, maar zelfs dat stopt hem niet", gaat de ex-renner door. "Hij won vorig jaar al zijn laatste vier races, dus is nu zeven wedstrijden op rij ongeslagen. Dat is crazy."

