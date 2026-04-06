Ronde van het Baskenland: Paul Seixas overrompelt de tegenstand in openingstijdrit

Na de Ronde van Vlaanderen is het tijd voor de Ronde van Baskenland. Daar stond meteen een tijdrit op het programma. Paul Seixas was daarin duidelijk de sterkste.

Het wielerpubliek geniet nog na van de Ronde van Vlaanderen of een deel van het profpeloton is al aan de slag in de Ronde van het Baskenland. De rittenkoers in Noord-Spanje begon met een tijdrit met start en aankomst in Bilbao over 13,8 kilometer en een aardig stukje klimmen.

Primoz Roglic zette een eerste echte richttijd neer met 17 minuten en 37 seconden. De Sloveen bleef even in de hotseat zitten, maar werd afgelost door Paul Seixas. Het Franse toptalent Decathlon CMA CGM ging als een wilde tekeer en deed maar liefst 28 tellen van de tijd van Roglic.

Ayso en Del Toro verliezen tijd

Iedereen zou de tanden daarna stukbijten op de tijd van Seixas. Kévin Vauquelin en Felix Großschartner deden beter dan Roglic, maar kwamen niet aan de tijd van Seixas. Dat zou ook het geval zijn voor Juan Ayuso en Isaac Del Toro.

Ayuso zou 1 minuut en 16 seconden verliezen en veertigste worden. Del Toro verloor 51 seconden en legde beslag op de dertiende plaats. Meteen een stevige dreun voor het tweetal.



Seixas blijft het zo uitstekend doen dit jaar. Hij werd al tweede in Strade Bianche en won de Faun-Ardèche Classic. Met zijn zege in de tijdrit ontpopt hij zich ook meteen tot de grote favoriet om de Ronde van het Baskeland te winnen.